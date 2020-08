Perez: Slechts twee Oranje-internationals voegen iets toe aan Barcelona

Ronald Koeman wordt woensdagochtend officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barcelona. De oefenmeester neemt daarmee afscheid van het Nederlands elftal, waar hij de laatste jaren met diverse sterren werkte. De afgelopen dagen doken in de media geruchten op dat Koeman mogelijk spelers van Oranje wil 'meenemen' naar Barcelona. Kenneth Perez raadt Koeman in ieder geval af om Donny van de Beek van Ajax of Memphis Depay van Olympique Lyon te halen.

In het programma Voetbalpraat op FOX Sports wordt besproken welke Oranje-internationals van toegevoegde waarde zouden zijn voor Barça. "Ik zou Donny van de Beek halen", zegt Hans Kraay junior, die daarmee ingaat op het gerucht dat Le 10 Sport maandag naar buiten bracht. "Als Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Miralem Pjanic met z'n drieën voor twee plekjes gaan vechten, en je hebt geld om een goede, fitte nummer tien te halen, dan zou dat Van de Beek kunnen zijn."

Perez zet echter vraagtekens bij het standpunt van Kraay junior. "Donny van de Beek maakt Barcelona beter dus? Dat is jouw conclusie? Ik vind hem niet goed genoeg voor Barcelona", aldus de voormalig-middenvelder, die ook Depay niet van het juiste niveau vindt. "Mogen we alleen Nederlanders kiezen? Er zijn wel meer spelers in de wereld. Ik denk niet dat Barcelona per se naar Nederlanders kijkt, ze hebben een netwerk in de hele wereld. Als je coach wordt van Barcelona, kom je op het aller-, aller-, allerhoogste waar je uit kan kiezen. Dan is de vraag: is dat dan Memphis? Ik denk het niet. Hij is sowieso een half jaar geblesseerd geweest, ik denk dat het goed is om eerst aan te haken bij Lyon. Dan misschien in de toekomst."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt Perez vervolgens of er überhaupt spelers uit het Nederlands elftal goed genoeg zijn voor Barcelona. "Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, die twee", zegt de oud-speler van Ajax, PSV en FC Twente. "Maar aanvallend zijn er betere keuzes." Perez laat met een vertwijfelde blik merken dat hij ook Georginio Wijnaldum van Liverpool geen goede optie vindt.