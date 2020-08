Ronald Koeman onder vuur na overtreden van protocol rond corona

Dat Ronald Koeman zich met zijn vliegreizen van en naar Barcelona niet aan de geldende coronamaatregelen houdt, komt de oefenmeester op kritiek te staan van onder meer Henk Spaan. Koeman kwam zondag vanuit Barcelona, een gebied waarvoor code oranje is afgegeven, terug in Nederland. De toekomstig trainer van de Catalanen ging echter niet in vrijwillige thuisquarantaine, zoals wordt geadviseerd door het RIVM, maar onderhandelde in Zeist met de KNVB over zijn vertrek als bondscoach van Oranje.

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat Koeman hiermee de adviezen rondom het coronavirus niet heeft opgevolgd. De 57-jarige trainer vloog dinsdag in een privéjet terug naar Barcelona, waar hij woensdagochtend zal worden gepresenteerd als opvolger van Quique Setién. De thuisquarantaine die door het RIVM wordt geadviseerd is vrijwillig, waardoor Koeman niet kan worden gestraft voor het niet naleven van het advies.

Spaan, journalist voor Het Parool, uit op Twitter kritiek op het gedrag van Koeman. "Barcelona, code oranje. Normale mensen wordt geadviseerd veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Alleen de hele groten, zoals Ronald Koeman, hoeven zich aan niks te houden. Het virus weet dat", luidt de cynische boodschap van de scribent.

Overigens is Koeman al besmet geweest met het coronavirus, samen met zijn vrouw. "Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, vertelde zijn echtgenote Bartina in juni tegenover Libelle. "Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.” Het is nog onduidelijk of een coronapatiënt opnieuw met het virus besmet kan raken.