PSG veegt RB Leipzig ongenadig van de mat en gaat naar finale

Paris Saint-Germain staat voor het eerst in de clubhistorie in de finale van de Champions League. Het sterrenensemble van Thomas Tuchel was dinsdagavond in het Estádio da Luz in Lissabon veel te sterk voor RB Leipzig, dat met 0-3 werd verslagen. De doelpunten kwamen op naam van Marquinhos, Ángel Di María en Juan Bernat. Woensdag volgt de andere halve finale, die tussen Olympique Lyon en Bayern München gaat.

Al in de zesde minuut had Neymar moeten scoren, toen hij weg werd gestuurd door Mbappé, maar de Braziliaan mikte in vrije positie op de paal. Zeven minuten later was het alsnog raak voor de Parijzenaars. Di María legde een vrije trap op het hoofd bij Marquinhos, die perfect timede en zo de verre hoek vond: 0-1. Leipzig kwam er nauwelijks aan te pas, maar dook in de 25ste minuut wel gevaarlijk op voor het doel van PSG. Yussuf Poulsen, die bij afwezigheid van Timo Werner in de spits stond, mikte vanbinnen de zestien naast.

Voor het overige beheerste Paris Saint-Germain de wedstrijd. Na ruim een half uur dacht Neymar doelman Péter Gulácsi te verrassen, door een vrije trap van grote afstand ineens op doel te schieten, maar de bal ging op de buitenkant van de paal. Even later leverde Gulácsi een bal in de opbouw zomaar in bij Leandro Paredes. De middenvelder speelde de bal hard door naar Neymar, die de bal met een hakje fenomenaal klaarlegde voor Di María. De Argentijn maakte het karwei vervolgens tamelijk eenvoudig af: 0-2.

Neymar verzuimde de wedstrijd op slag van rust definitief in het slot te gooien, door op aangeven van opnieuw Mbappé naast te mikken. In de tweede helft hadden de Fransen aan elf minuten genoeg om die bevrijdende derde treffer alsnog op het scorebord te zetten. Dayot Upamecano verloor de bal knullig bij de hoekvlag, waarna Di María de bal met een ragfijne voorzet op de vrije Juan Bernat legde: 0-3.

PSG had daarna diverse mogelijkheden om de score verder te vergroten, maar was meermaals slordig in het uitspelen van de kansen. Mbappé was het dichtstbij, maar de kopbal van de Franse spits ging net naast.