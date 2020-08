Johan Derksen: ‘Hij is moreel verplicht om bondscoach te worden'

Ronald Koeman wordt morgenochtend gepresenteerd als nieuwe trainer van Barcelona, waardoor de KNVB op zoek moet naar een opvolger van de bondscoach. Johan Derksen vindt dat Louis van Gaal de beste kandidaat is om keuzeheer te worden bij het Nederlands elftal. Derksen stelt in de studio van Veronica zelfs dat Van Gaal het moreel verplicht is om terug te keren bij Oranje.

"Ik wil hem er hartelijk mee feliciteren, want dit was zijn droom", opent Derksen over Koeman. "Als hij het niet gedaan had, had hij er de rest van zijn leven spijt van gehad. Het is misschien een beetje lullig, omdat hij eerst zou blijven, maar alleen de KNVB kan zichzelf wat verwijten. Zij hebben de clausule toegestaan. Hij heeft het volste recht om voor Barcelona te kiezen."

Derksen hoopt dat Van Gaal, die na het WK in 2014 afscheid nam van Oranje, terugkomt. "Geen paniek, want Van Gaal zou het over kunnen nemen", zegt de analist. "Hij zou wat terug kunnen doen naar Nederland. Ik vind eigenlijk dat hij het moreel verplicht is, omdat hij heel veel te danken heeft aan het voetbal. Daarom is hij miljonair geworden. En hij heeft altijd zoveel babbels, dan moet hij het nog maar laten zien. Hij zou het uiteraard heel goed kunnen."

Ook andere namen passeren de revue bij Veronica. "Ook Bert van Marwijk zou het kunnen, eventueel met zijn schoonzoon Mark van Bommel. Maar Wim Kieft en ik zijn ook voor het duo Henk Ten Cate en Ruud Gullit. Geen enkel probleem, die kunnen dat foutloos invullen", besluit Derksen, die vervolgens het woord geeft aan mede-analist Kieft. Volgens laatstgenoemde is Peter Bosz, de huidige trainer van Bayer Leverkusen, in ieder geval niet de ideale kandidaat.

"Ik vind Bosz nog niet een bewezen toptrainer", zegt Kieft. "Het is me allemaal net te naïef nog steeds, de manier waarop hij voetbal ziet en graag wil spelen. Ik heb dat ook gezien in die wedstrijd tegen Internazionale (2-1 verlies in de kwartfinale van de Europa League, red.). Ik zou Ten Cate en Gullit een hele goede combi vinden. Ik denk dat Ten Cate echt een heel goede trainer is. Ik denk dat hij ook goed ligt bij de spelers. En Frank de Boer? Ik zou het hem gunnen, maar als ik zie hoe hij het de laatste jaren niet goed gedaan heeft, dan zou ik het niet verdiend vinden, momenteel."

Volgens Frans Hoek is Van Gaal de ideale opvolger van Koeman. De voormalig keeperstrainer, die meer dan een decennium samenwerkte met Van Gaal, vindt de ex-bondscoach ‘de meest zekere keuze’. "Ik denk dat dit ook wel een groep is waar Louis het uitstekend mee zou kunnen doen", vertelt hij aan De Telegraaf. "Een jonge groep, de meeste spelers hebben nog niet heel veel gewonnen. Ik denk dat hij, als hij ook wil en de motivatie er is, in staat is om ook van dit team iets moois te maken."