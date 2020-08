Bartomeu geeft eindelijk antwoord op vraag over Ronald Koeman

Barcelona heeft voor het eerst erkend dat Ronald Koeman op het punt staat om de nieuwe trainer te worden. Voorzitter Josep Maria Bartomeu geeft dinsdagavond in een interview met Barça TV aan dat de Nederlander de nieuwe eindverantwoordelijke wordt ‘als er niets misgaat’. De officieel nog bondscoach van het Nederlands elftal bereikte maandagavond een akkoord met algemeen directeur Oscar Grau en vloog dinsdagmiddag om 15.00 uur van Amsterdam naar Barcelona, waar hij woensdag om 12.30 uur zal worden gepresenteerd.

Bartomeu is niet van plan om net als technisch secretaris Eric Abidal op te stappen, ook al ligt hij al maanden onder vuur. “Over vijf weken begint de competitie en we moeten ons voorbereiden. Nu vertrekken zou onverantwoord zijn. Het zou makkelijk zijn om nu de handdoek te gooien, maar het zou niet verantwoord zijn.” Van een congé van Abidal is geen sprake. “'Hij vertelde ons dat hij zelf wilde vertrekken. Het is zijn beslissing geweest. Ik wil hem bedanken voor zijn harde werk en toewijding. Ik heb altijd prettig met hem gewerkt, maar het was zijn beslissing om te vertrekken en dat moeten we accepteren.”

“Koeman verschijnt deze dagen in alle media”, ging Bartomeu in op de onvermijdelijke vraag over de naderende aanstelling van Koeman, oud-speler én voormalig assistent-trainer van Barcelona. “Als er niks misgaat, zal Koeman degene zijn die we al trainer voor komend seizoen aankondigen en die met deze spelers aan een ander project gaat beginnen. Koeman is een trainer die wij culés goed kennen. Niet alleen als speler maar ook als trainer. Nogmaals, als er niets misgaat, zal hij de nieuwe trainer zijn.”

"We kiezen voor Koeman omdat we heel goed weten hoe hij is, hoe hij denkt en hoe zijn teams spelen, maar ook vanwege zijn ervaring, zijn aanwezigheid in het ‘Dream Team’ van Johan Cruijff en ook omdat hij Barcelona en de filosofie van de club kent.” Koeman gaf maanden terug aan dat hij in de winter door Barcelona was benaderd om Ernesto Valverde op te volgen. Bartomeu: “In december hebben we met verschillende trainers gesproken om te kijken wiens komst realistisch was. Destijds kon ik niet zeggen waarom we niet voor Koeman hadden gekozen, maar nu wel. Koeman gaf toen aan dat hij een verantwoordelijkheid had bij het Nederlands elftal en dat hij het team niet zonder bondscoach in aanloop naar een toernooi kon laten. Maar hij was de eerste die we destijds hebben benaderd."

“Nu heeft Koeman ons verteld dat het EK nog ver weg is, dat we midden in een coronapandemie zitten en dat niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Hij heeft gezegd dat hij nu wél wilde. Het trainerschap van Barcelona is een droom die hij al lang koestert.” Bartomeu benadrukte dat Barcelona er op institutioneel, sociaal en economisch gebied goed voor staat. "Barcelona bevindt zich in een sportieve crisis, maar niet in een institutionele crisis. We hebben een zeer slecht resultaat geboekt in de Champions League en ja, op sportief vlak is het crisis", erkende de hoogste sportbestuurder, die weet dat de presidentsverkiezingen van volgend jaar zomer naar maart 2021 zijn vervroegd. "Dat is een beslissing van het bestuur, niet van mij. Het geeft de nieuwe leiding de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen."