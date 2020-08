Van der Vaart geniet van Ajax: ‘Dat is echt een geboren voetballer, heerlijk!’

Mohammed Kudus heeft dinsdagavond bij zijn officieuze debuut voor Ajax een uitstekende indruk gemaakt op Rafael van der Vaart. De twintigjarige Ghanees, die in het oefenduel tegen Wolfsberger AC (0-2 winst) 45 minuten meespeelde, wordt door de analist van Ziggo Sport direct een 'geweldige aankoop' genoemd. Kudus maakte vooral indruk door het spel te verdelen vanaf het middenveld, waarbij de Afrikaan meerdere keren makkelijk wegdraaide bij zijn directe tegenstander.

"Kudus, dat is echt een geboren voetballer, heerlijk om te zien", zegt Van der Vaart na afloop van de wedstrijd. "Bij de eerste bal die hij gaf dacht ik al: dit is één en al voetbal. Zoveel controle, overzicht, brutaal. Echt een geweldige aankoop, als je dat nu al ziet. Natuurlijk moet je afwachten hoe het gaat in de competitie, maar als je dit al kan, dan snap ik het wel (dat hij gehaald is, red.). Ook fysiek is hij sterk. Daar gaan we van genieten."

Over Razvan Marin, die alleen de eerste helft speelde bij Ajax en grossierde in balverlies, is Van der Vaart een stuk minder positief. "Heel slecht, heel slecht", zegt de analist over de Roemeense middenvelder. "Hij beweegt wel goed. Ik heb altijd het gevoel dat hij veel beter kan. Maar hij heeft een zelfvertrouwen van niets. Hij speelt ballen… het lijkt wel alsof hij kleurenblind is. Dat is niet om lullig te doen, maar volgens mij kan hij zóveel beter. Hij was bij Standard Luik waarschijnlijk de beste en hij merkt hier: ik ben gewoon niet goed genoeg."

Ook gaat Van der Vaart in op de spitspositie bij Ajax. Tegen Wolfsberger speelde Dusan Tadic in de eerste helft in de punt van de aanval, na rust werd de Serviër afgelost door Lassina Traoré. Verder heeft trainer Erik ten Hag Klaas-Jan Huntelaar achter de hand, terwijl ook Quincy Promes en Zakaria Labyad in de spits uit de voeten kunnen. "Ik vind dat Tadic de beste spits is, zeker in de absolute topwedstrijden", zegt Van der Vaart. "Maar in de andere wedstrijden zou ik eigenlijk altijd voor Huntelaar kiezen, die is altijd goed. Als die het vertrouwen krijgt, maakt hij er gewoon 25 voor je."