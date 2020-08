Ook icoon van Feyenoord moet Ronald Koeman gaan assisteren

Henrik Larsson is een serieuze kandidaat om Ronald Koeman te assisteren bij Barcelona, zo melden het Algemeen Dagblad en diverse media in Zweden dinsdagavond. De 48 jarige oud-aanvaller, in het verleden speler van Feyenoord en Barcelona, was tot augustus vorig jaar hoofdtrainer van Helsingborgs IF in zijn vaderland en zit sindsdien zonder club. Alfred Schreuder zal aan de slag gaan als eerste assistent van Koeman en Larsson moet de volgende pion worden.

Dat Larsson mogelijk als rechterhand van Koeman bij Barcelona aan de slag gaat, heeft niet zozeer alleen met het verleden van de Zweed in het Camp Nou te maken. Zowel Koeman als Larsson laat zijn belangen namelijk behartigen door Wasserman, het makelaarskantoor van Rob Jansen. Larsson en Koeman speelden in de jaren negentig ook nog samen voor Feyenoord, de club waar Larsson stage liep toen Koeman als trainer voor de A-selectie stond.

Larsson speelde tussen 1993 en 1997 in het tenue van Feyenoord en groeide uit tot een ongekende publiekslieveling in Rotterdam-Zuid. Ook bij Celtic, zijn volgende werkgever, werd de Zweed immens populair, al kwam zijn transfervrije overstap naar Barcelona destijds toch enigszins uit de lucht vallen. Hij kwam tussen 2004 en 2006 tot 62 duels in alle competities en was goed voor 22 doelpunten. Daarna speelde hij nog voor onder meer Helsingborgs IF en zelfs een blauwe maandag in het tenue van Manchester United. In oktober 2009 zette hij een punt achter zijn actieve loopbaan.

De trainersloopbaan van Larsson is nog niet echt van de grond gekomen. Hij trainde vooral op lager niveau bij clubs als Landskrona BoIS en Falkenbergs FF, alvorens hij in twee verschillende periodes voor de selectie van Helsingborgs IF stond. Dat was echter ook geen onverdeeld succes, met de degradatie in november 2016 als dieptepunt. De mogelijke aanstelling van Larsson als assistent-trainer van Barcelona zou betekenen dat hij geen optie meer zal zijn voor Feyenoord. De Zweed werd genoemd als mogelijke rechterhand van Dirk Kuyt, op het moment dat deze als hoofdtrainer aan de slag gaat in De Kuip.