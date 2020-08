Mohammed Kudus maakt sterke indruk bij officieus debuut voor Ajax

Ajax heeft dinsdagavond op sportpark Bürgerau Saalfelden in Oostenrijk met 0-2 gewonnen van Wolfsberger AC. De manschappen van trainer Erik ten Hag speelden een degelijke wedstrijd, die door doelpunten van Quincy Promes en Ryan Gravenberch verdiend gewonnen werd. Bij Ajax maakte Mohammed Kudus zijn officieuze debuut. De van FC Nordsjaelland overgenomen Ghanees speelde de volledige tweede helft mee als aanvallende middenvelder, en maakte daarin een sterke indruk. Hij was niet betrokken bij doelpunten, maar maakte in balbezit vrijwel voortdurend goede keuzes.

Al in de derde minuut kwam Ajax op voorsprong. De defensie van Wolfsberger leed diep op eigen helft balverlies, onder druk van de fel jagende aanvallers van Ajax. Van de Beek tikte de bal snel door naar Promes, die vanbinnen de zestien makkelijk de vrije verre hoek vond, ook omdat doelman Alexander Kofler van Wolfsberger totaal uit positie was: 0-1. Enkele minuten daarna kopte Promes, die als spits speelde in de eerste helft, net over uit een voorzet van Dusan Tadic.

Omdat Donny van de Beek na een kwartier spelen van een meter of tien van het doel ver naast mikte, ging Ajax met een voorsprong van slechts één doelpunt de rust in. Daar kwam snel na de pauze verandering in. Ryan Gravenberch zette een één-twee op met Lassina Traoré en kon zo doorlopen richting het doel van Wolfsberger. De middenvelder passeerde doelman Manuel Kuttin simpel in de verre hoek: 0-2.

Vlak na het doelpunt dacht Noa Lang fraai te scoren met een lob over keeper Kofler, maar de linksbuiten mikte in het zijnet. Aan de andere kant van het veld bracht Ajax-goalie Kjell Scherpen uitstekend redding, door snel uit te komen en zo het schot van Cheikhou Dieng te blokken. Traoré was nog dichtbij de derde Amsterdamse treffer, maar de spits miste een goede voorzet van Noussair Mazraoui.