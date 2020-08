Arsène Wenger betreurt uitspraken Jan Joost van Gangelen: ‘Een leugen’

Arsène Wenger is zwaar ontstemd over de berichten dat hij interesse zou hebben in de baan van bondscoach bij het Nederlands elftal. Jan Joost van Gangelen van FOX Sports verzekerde maandagavond dat de Fransman, momenteel in dienst van de FIFA, zichzelf had gemeld als opvolger voor de naar Barcelona vertrekkende Ronald Koeman. Wenger vindt de gang van zaken ‘heel teleurstellend’, daar het nieuws over zijn vermeende interesse vervolgens zeer snel de ronde deed.

“Dat is een leugen. Ik heb aan niemand mijn diensten aangeboden”, benadrukt Wenger dinsdagavond in een reactie aan De Telegraaf. Het dagblad schrijft dat Wenger van mening is dat coaches zich aan ongeschreven voetbalwetten moeten houden en dat het laatste wat hij zou doen is zichzelf bij een club of een voetbalbond aanbieden. Dat zou de voormalig trainer van Arsenal namelijk nog nooit gedaan hebben.

Wenger had maandag ook nog geen weet van het naderende vertrek van Koeman naar Barcelona en richt zich ook niet op andere zaken dan zijn werk bij de FIFA. Hij wil niet dat er een verkeerd beeld van hem ontstaat. Wenger vervult bij de FIFA een soortgelijke rol als Marco van Basten eerder had, maar is volgens Van Gangelen niet blij met zijn beperkte invloed. Ook dat wordt door le Professeur ontkend.

"Dat is natuurlijk een toptrainer, die kun je daar wel neerzetten. Maar ik heb natuurlijk liever dat mijn broer Frank het gaat doen en mij meeneemt", knipoogde Ronald de Boer maandag nog bij FOX Sports toen hij Van Gangelen hoorde praten over de eventuele aanstelling van Wenger. Ronald de Boer kreeg ook de vraag of zijn broer oren zou hebben naar het bondscoachschap bij Oranje. "Dat zou hij denk ik wel leuk vinden, ja", zeu de analist. "Hij heeft natuurlijk al een heel mooie periode meegemaakt bij het Nederlands elftal, als assistent onder Bert van Marwijk, samen met Phillip Cocu.”

“Ik zat te denken: het zou een goede combi zijn, samen met Phillip. Of dat kan, als twee kapiteins op één schip? Nou ja, het zijn hele goede maatjes. Maar dat zat ik net gewoon even te bedenken, daar heb ik Frank nog niet over gesproken. Ik laat hem bewust met rust."