Presentatie Ronald Koeman bij Barcelona laat nog op zich wachten

Ronald Koeman zal dinsdag nog niet bij Barcelona worden gepresenteerd. Enkele media gingen ervan uit dat de huidige bondscoach van het Nederlands elftal dinsdagavond in het Camp Nou aan de media zou worden voorgesteld, maar onder meer de NOS en enkele Spaanse media verzekeren dat de Nederlander woensdag om 10.30 uur zijn handtekening onder een meerjarig contract zal zetten en twee uur later gepresenteerd zal worden.

Vanavond geeft voorzitter Josep Bartomeu al wel een persconferentie, die start om 20.00 uur. Koeman was dinsdag nog in Zeist om afscheid te nemen bij de KNVB. Daar wilde hij zijn overstap naar Barcelona nog niet bevestigen: "Het is pas definitief als de handtekening gezet is. Tot dan kan ik er niks over zeggen. Al zou ik het graag willen...", vertelde hij voor de camera van de NOS.

Enkele uren later stapte Koeman in het vliegtuig naar Barcelona en niet zomaar een vliegtuig. Bartomeu liet het grootste privéjet dat er bij een gerenommeerd vliegtuigbedrijf op Schiphol beschikbaar was aanrukken om zijn nieuwe trainer naar Barcelona te vervoeren. Om exact 15.00 uur steeg de Embraer Legacy 650, 'een superieur vliegtuig' met grote straalmotoren, op vanaf Schiphol. Ook zaakwaarnemer Rob Jansen was aan boord om eenmaal op Spaanse bodem de laatste details van de overeenkomst in orde te maken.

Koeman had eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met Barcelona en inmiddels zou de club ook al een afkoopsom hebben neergelegd bij de KNVB. Waar Mundo Deportivo eerst melding maakte van een ontsnappingsclausule van een miljoen euro, verzekert La Vanguardia nu dat het om een bedrag van vier tot vijf miljoen euro gaat. Dat komt ook meer in de buurt van het 'miljoenenbedrag' waar De Telegraaf eerder over berichtte. De verwachting is dat Koeman voor twee jaar gaat tekenen in het Camp Nou, waar Eric Abidal inmiddels is vertrokken als technisch directeur.