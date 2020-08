Ajax Onder-19 gaat door schitterende goals naar halve finale Youth League

Ajax Onder-19 heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale van de Youth League. Dinsdagmiddag werden de leeftijdsgenoten van FC Midtjylland met 1-3 verslagen. De Amsterdammers spelen zaterdag de halve finale van het prestigieuze toernooi, waarin de talenten het opnemen tegen Dinamo Zagreb of Benfica.

Trainer John Heitinga moest veel spelers missen vanwege blessures, schorsingen en/of een oproep voor de hoofdmacht voor het trainingskamp in Oostenrijk. Onder anderen Brian Brobbey, Devyne Rensch, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor waren niet van de partij omdat ze zich bij Erik ten Hag en consorten hebben gemeld. In de openingsfase gebeurde er weinig en waren kansen schaars.

Ajax had veel de bal, maar kon weinig klaarspelen tegen de Denen, die veel op de eigen helft bivakkeerden. Na twintig minuten spelen had Christian Rasmussen een goede kans, maar de poging van de jongeling ging naast. Vlak voor rust was de Deen wel succesvol. Na combinatiespel van Ajax belandde het leer voor de voeten van Rasmussen, die de bal schitterend in de kruising werkte: 0-1.

In de tweede helft zorgde een goede knal van Sontje Hansen voor de 0-2, waardoor de wedstrijd leek beslist. De Denen kwam echter een kwartier voor tijd op 1-2 door een blunder van doelman Daan Reiziger. Joël Ideho maakte aan alle spanning een eind door even later de 1-3 te maken. De invaller schoot de bal van een lange afstand met een subtiele stift over de doelman heen.