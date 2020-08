Droom Makkelie komt uit: UEFA zet Nederlander op topaffiche

Danny Makkelie mag komende vrijdag de Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla in goede banen leiden, zo heeft de UEFA bekendgemaakt. De scheidsrechter heeft dit seizoen al veel Champions League-wedstrijden mogen fluiten en heeft dat volgens de Europese bond goed gedaan, waardoor hij nu wordt beloond met deze aanstelling.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Makkelie op de site van de KNVB. "Op het veld staan tijdens een Europese finale is één van de hoogst haalbare prestaties. De Europa League-finale zie ik als een waardering voor de prestaties die we de afgelopen jaren als team geleverd hebben. In mijn team voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het succes en weet ook hoe hij bijdraagt aan het team. We voelen elkaar feilloos aan en gaan voor elkaar door het vuur."