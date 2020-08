Koeman wordt in de watten gelegd met dure privéjet

Barcelona gaat Ronald Koeman als een superster onthalen. De topclub heeft er alles aan gedaan om de trainer in alle opzichten naar de zin te maken, zo meldt De Telegraaf. President Josep Maria Bartomeu heeft de grootste privéjet die er bij een gerenommeerd vliegtuigbedrijf op Schiphol beschikbaar was laten aanrukken om zijn nieuwe trainer naar Barcelona te vervoeren.

Om exact 15.00 uur steeg de Embraer Legacy 650, 'een superieur vliegtuig' met grote straalmotoren, op vanaf Schiphol. Ook zaakwaarnemer Rob Jansen is aan boord en vliegt mee naar Barcelona. Een Embraer Legacy 650 is volgens een medewerker van het bedrijf 'een private jet waarin de absolute vips de wereld rond worden gevlogen'.

Het vliegtuig heeft volgens de krant tien grote luxe, lederen stoelen, een driezitsbank om onderweg op liggen of te relaxen, een voorraad champagne en alle andere voorzieningen om de reis zo comfortabel mogelijk te maken. Over een aantal uren wordt Koeman gepresenteerd aan de media, aan de medewerkers en spelers van de club.

Alles wijst er dus op dat alles rond is en dat Koeman het Nederlands elftal gaat verlaten voor Barcelona. De trainer had eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met de Catalaanse grootmacht en inmiddels zou Barcelona ook al een afkoopsom hebben neergelegd bij de KNVB. De verwachting is dat Koeman voor twee jaar gaat tekenen in het Camp Nou, waar Eric Abidal inmiddels is vertrokken als technisch directeur.