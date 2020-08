Barcelona maakt schoon schip en breekt per direct met Abidal

Eric Abidal is vertrokken bij Barcelona. De Catalaanse club meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de Fransman geen technisch directeur meer is in het Camp Nou. Het contract van de oud-verdediger is per direct ontbonden. De veertigjarige Abidal was vanaf medio 2018 werkzaam als technisch directeur bij Barcelona.

Het is nog onbekend wie Abidal gaat opvolgen bij de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen. Het vertrek van de oud-speler van Barcelona maakt onderdeel uit van de grote schoonmaak bij de club. Trainer Quique Setién was al ontslagen. De Spanjaard wordt opgevolgd door Ronald Koeman, die het Nederlands elftal gaat verlaten.

Abidal is de afgelopen tijd flink onder vuur genomen. De aankopen van de sportbestuurder, onder anderen Antoine Griezmann medio 2019, zouden te weinig impact hebben gehad op het spel van Barcelona. Bovendien had Abidal eerder dit jaar ruzie met sterspeler Lionel Messi nadat eerstgenoemde zich in de Spaanse pers kritisch uitliet over onder andere de spelers en ex-trainer Ernesto Valverde.

Spaanse media verzekerden eerder op de dinsdag nog dat een vertrek van Abidal uitgesloten was. Meerdere bestuursleden hadden hem juist graag willen behouden in deze fase van de zomerse transfermarkt. Abidal was namelijk al op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de club. Nu blijkt echter dat Barcelona en Abidal toch niet met elkaar doorgaan.