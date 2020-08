Feyenoord reageert ontstemd en zet Summerville terug naar de Onder-21

Feyenoord heeft Crysencio Summerville teruggezet naar het elftal van Onder-21. De achttienjarige jeugdinternational wil zijn nog één seizoen doorlopende verbintenis in De Kuip niet verlengen. "We hadden hem tot zondag een deadline gegeven", zegt technisch directeur Frank Arnesen tegenover het Algemeen Dagblad. "Hij traint vanaf nu mee met het elftal van Onder-21."

Summerville was lange tijd in gesprek met de Rotterdammers over een nieuwe verbintenis. Het talent gaf aan graag bij Feyenoord te willen slagen, maar zag op een gegeven moment dat zijn perspectief komend seizoen onder Dick Advocaat slecht was. 'Op deze manier lijkt Summerville op weg naar de uitgang, zeker als Feyenoord nog iets aan hem wil verdienen', zo concludeert de krant.

Feyenoord wilde Summerville langer binden en wees volgens Voetbal International onlangs nog een miljoenenbod van Wolverhampton Wanderers af. Naast Wolverhampton informeerden ook Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg naar de jeugdinternational. Alles leek in kannen en kruiken met een nieuw contract tot medio 2025, maar Summerville veranderde van gedachten. De aanvaller miste namelijk perspectief onder Advocaat, die de voorkeur lijkt te geven aan andere spelers.

Feyenoord Transfermarkt meldde al dat Summerville minuten wil maken op een hoog niveau. "Het was de bedoeling dat speler, club en zaakwaarnemer vandaag alle puntjes op de i zouden gaan zetten voor contractverlenging. Daar is men (door wat voor reden dan ook) niet uitgekomen. De interesse van onder andere PEC Zwolle en Fortuna Sittard heeft vermoedelijk wat teweeggebracht", zo meldde het twitteraccount dat gespecialiseerd is in geruchten omtrent Feyenoord.