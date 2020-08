Noodlijdend Valencia verkeert aan de rand van de afgrond

Valencia verkeert in een diepe crisis. Diverse Spaanse media melden dat de club uit de sinaasappelstad grote financiële zorgen heeft en de spelerssalarissen, zelfs die van vorig seizoen, niet kan betalen. Vanwege liquiditeitsproblemen heeft men de spelers promessen aangeboden (een document waarin wordt beloofd op een bepaalde dag een bepaald bedrag te betalen). Volgens Marca was de vervaldatum september 2021, maar de selectie is niet akkoord gegaan met het voorgelegde plan. In Spanje wordt bericht dat als de financiële problemen aanhouden en er geen overeenstemming wordt gevonden, de club mogelijk wordt uitgesloten van de competitie.

Valencia moet naar verluidt de salariskosten met met minimaal veertig procent reduceren om het hoofd boven water te houden: van jaarlijks 184 miljoen naar 100 tot 120 miljoen aan gages voor de selectie. Topaanwinsten zullen deze zomer uitblijven. David Silva, die zich heeft aangesloten bij Real Sociedad, werd gelinkt aan een terugkeer bij Valencia, maar inmiddels is duidelijk dat de club de financiële middelen ontbeert om de spelmaker terug te halen. Financieel directeur Inma Ibáñez bracht maandag een bezoek aan de selectie om de zorgwekkende situatie toe te lichten. President Anil Murphy liet in een brief in Marca al weten dat het vijf voor twaalf is. "We moeten de salarissen naar beneden halen. Dat betekent dure spelers verkopen die twee jaar of minder te gaan hebben in hun contract. Daarbij raken sommige spelers op leeftijd en kunnen blessures zich voordoen. We kunnen ze niet behouden en dat gaan we ook niet doen."

De club heeft inmiddels al flink de bezem door de selectie gehaald. Toptalent Ferrán Torres is voor een relatief laag bedrag van 23 miljoen euro verkocht aan Manchester City, terwijl ook oudgedienden en grootverdieners Francis Coquelin en aanvoerder Dani Parejo voor een schijntje zijn verkast naar Villarreal. "Ik heb geen idee waarom ik weg moest", zei Parejo na zijn transfer. De 31-jarige middenvelder speelde vanaf 2011 bij los Che en kon zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hem werd gevraagd naar zijn gevoel over de overstap. "Is het mijn salaris? Of gedrag? Ze hebben het niet uitgelegd. Eerlijk gezegd heb ik me nooit kunnen voorstellen dat ik een transfer naar Villarreal zou maken. Mijn grote wens was om mijn loopbaan af te sluiten bij Valencia. De club zit voor altijd in mijn hart."

Nou Mestalla

Het einde van de exodus bij Valencia is echter nog lang niet in zicht. Onder anderen Rodrigo Moreno, Kévin Gameiro, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby en Jasper Cillessen mogen vertrekken. De club zet alles op alles om te overleven na een slecht verlopen jaar. Valencia eindigde afgelopen seizoen op de negende plek in LaLiga, waardoor de club naast Europees voetbal greep. Daarnaast heeft de coronacrisis, net als in de gehele voetbalwereld, een enorme impact op de financiën van los Che. De inkomstenstroom is bijna volledig stil komen te liggen, terwijl onder meer de salarissen doorbetaald moeten worden. Valencia benadrukt echter dat het terugvallen op de promessen een 'normaal, routinematig' proces is. De club belooft dat de spelers in september gewoon uitbetaald krijgen, mogelijk door de inkomsten van de uitgaande transfers.

De financiële malaise bij Valencia wordt onderstreept door de jarenlange aanwezigheid van een hoofdpijndossier: Nou Mestalla. In 2007 werd begonnen met de bouw van het nieuwe stadion, maar door de financiële problemen en bestuurlijke wanorde is het project nog steeds niet af. In 2008 was de schuldenlast 439 miljoen euro, exclusief de kosten van het nieuwe stadion. Inmiddels is er al honderden miljoenen gespendeerd, maar is een nieuw onderkomen nog altijd niet zeker. In 2025 moet het sowieso klaar zijn. "Ons plan is simpel", aldus de leiding van Valencia. "Om een van de beste stadions in Europa te bouwen, moeten we: A. voor minimaal 120 miljoen euro verkopen, B. bouwen voor 150 miljoen euro met nog 30 miljoen euro van investeerders, C. de prijzen van de kaartjes met gemiddeld vijftien procent verhogen om de kosten te dekken."

Peter Lim

De fans van Valencia zijn allesbehalve blij met de huidige gang van zaken bij hun club. De grote boosdoener: eigenaar Peter Lim. De zakenman uit Singapore, met een geschat vermogen van twee miljard euro, betaalde in 2014 honderd miljoen voor zeventig procent van de aandelen. Lim had ondanks de hoge schuldenlast grote ambities en deze werden ook deels werkelijkheid: de club speelt regelmatig Champions League en in 2019 werd de Copa del Rey gewonnen. Lim doet volgens de aanhang echter meer dingen fout dan goed. Zo is er veel kritiek op zijn nauwe band met zaakwaarnemer Jorge Mendes, die een flinke vinger in de pap heeft bij Valencia. Ook zijn omgang met technisch directeuren en trainers zorgt voor veel onbegrip. Sinds de komst van Lim in 2014 zijn er zes coaches op straat gezet. In september werd Marcelino op straat gezet en een jaar later mocht Albert Celades alweer zijn biezen pakken. Nu mag Javi Gracia het proberen in Mestalla.

‘Begrijpen ze het dan niet? De club is van ons en we kunnen doen wat we willen’

Lim heeft begrepen dat zijn keuzes woede opwekken, maar benadrukt dat hij alleen maar goede intenties heeft met Valencia. "We moeten een serieuze club zijn, verantwoordelijkheid dragen. Een club die bankroet is, is geen goede club", aldus de zakenman op de site van Valencia. Lim legt uit dat er ook voor zijn tijd keuzes zijn gemaakt die achteraf slecht waren voor de club. "We zijn negende geworden, we spelen niet in de Champions League, dus we gaan renoveren. Dit is geen begin, maar ook zeker niet het einde. We moeten leren van het verleden. Ten koste van alles roeptoeteren dat we 'een groot stadion met grote spelers willen hebben en de landstitel en de Champions League willen winnen'? Dan zal de geschiedenis zich helaas herhalen. We proberen de club te laten groeien en dat kost tijd."