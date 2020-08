Volgende bestemming Claudio Bravo lijkt bekend na vertrek bij City

Claudio Bravo vertrekt definitief bij Manchester City, zo maakt de Engelse club dinsdag wereldkundig. Het aflopende contract van de inmiddels 37-jarige doelman wordt niet verlengd. Bravo stond in totaal vier seizoenen onder contract in het Etihad Stadium. Goal meldde vorige week dat de routinier zo goed als zeker bij Real Betis terugkeert in LaLiga.

Bravo werd in de zomer van 2016 voor twaalf miljoenen euro overgenomen van Barcelona. Hij was destijds één van de eerste aankopen van manager Josep Guardiola. De sluitpost uit Chili sluit zijn periode bij the Citizens af met 61 wedstrijden in verschillende competities achter zijn naam. In twintig duels wist Bravo zijn doel schoon te houden. De afgelopen twee seizoenen gold hij voornamelijk als stand-in voor Ederson.

De vertrekkende Bravo was vorig jaar beslissend in het duel om de Community Shield met Liverpool. Door zijn redding op de inzet van Georginio Wijnaldum tijdens de strafschoppenserie ging de prijs uiteindelijk naar Manchester City. Met de formatie van Guardiola veroverde Bravo verder twee landstitels, viermaal de EFL Cup en nog een keer de Community Shield.

Bravo, die in Spanje ook voor Real Sociedad speelde, is volgens Goal bereid om voor een veel lager salaris bij Real Betis verder te gaan. Trainer Manuel Pellegrini wil met de komst van de Chileen het aantal tegendoelpunten drastisch naar beneden brengen. Zijn ploeg moest afgelopen seizoen maar liefst zestig tegentreffers slikken. Alleen het gedegradeerde Real Mallorca (65 doelpunten) wist op dat gebied nóg slechtere cijfers te overleggen.