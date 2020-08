ESPN: Aanwezigheid De Jong van grote invloed op komst Koeman

Ronald Koeman is zo goed als zeker de nieuwe trainer van Barcelona. De Telegraaf meldt dat de bondscoach van Oranje 'binnen 24 uur' nog wordt gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Quique Setién, terwijl het Algemeen Dagblad rept over een persconferentie die dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur plaatsvindt. De aanwezigheid van Frenkie de Jong speelt een grote rol in de naderende komst van Koeman richting het Camp Nou, zo oordeelt de Spaanse sportjournalist Moisés Llorens.

"Als er iemand is die Frenkie de Jong goed kent, dan is het Koeman", vertelt de verslaggever van ESPN dinsdag in een video-interview met presentator Milan van Dongen van FOX Sports. "En in de wetenschap dat Lionel Messi 33 jaar is, is Frenkie de Jong de toekomst van Barcelona. En dus is het een groot voordeel om een Nederlandse trainer te hebben als Koeman."

Ronald Koeman naar Barcelona: 'Veel hangt af van het instapmoment'

Van Dongen is enigszins verbaasd over de status van De Jong binnen de Barcelona-selectie. "Dus het vertrouwen in Frenkie de Jong is zó groot dat dat meespeelt bij de keuze van een trainer?" Llorens komt gelijk met een duidelijk antwoord: "Inderdaad." De Nederlandse middenvelder mag dan ook onder geen beding vertrekken bij Barcelona. "Bij Barca mogen drie spelers niet worden verkocht. Bij Barcelona is iedereen te koop, zelfs de president. Maar drie spelers zijn absoluut niet te koop: Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en Frenkie de Jong. De Jong is niet transfereerbaar", zo besluit Llorens.

Koeman en De Jong kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal. De Barcelona-middenvelder maakte in september 2018 onder de aanstaande coach van Barcelona zijn debuut in Oranje, in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Peru. Sindsdien is De Jong, met dertien caps achter zijn naam, een vaste waarde op het middenveld.