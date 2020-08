Lazio geeft David Silva trap na middels merkwaardig persbericht

Lazio dacht David Silva binnen te halen. De van Manchester City afkomstige middenvelder kon in het Stadio Olimpico een driejarig contract tekenen, met een jaarsalaris van vier miljoen euro. De 34-jarige spelmaker koos echter voor een tweejarige verbintenis bij Real Sociedad, tot woede en verbazing van de Lazio-leiding. Technisch directeur Igli Tare komt dinsdag met een korte reactie op het hele gebeuren.

"Ik heb inmiddels vernomen dat David Silva voor Real Sociedad heeft gekozen. Ik heb ontzettend veel respect voor de speler Silva, maar niet voor de persoon Silva", zo laat Tare in duidelijke bewoordingen weten in een persbericht op de website van Lazio. De Romeinen waren zelfs bereid om een privéchauffeur en privéjet te regelen voor de Spanjaard. Het mag echter niet baten, want na tien jaar in Engeland keert de middenvelder terug in Spanje.

Onder meer de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano wist al te melden dat Lazio woedend is over de handelswijze van Silva. De aanwinst van Real Sociedad liet verstek gaan bij een afspraak en trad vervolgens niet meer in contact met het bestuur van de Serie A-club. La Gazzetta dello Sport schreef zondag al dat Silva een ultimatum was gesteld, omdat het geduld van Lazio begon op te raken.