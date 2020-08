Koeman weegt woorden voorzichtig af tijdens interview vanuit auto

Ronald Koeman is hard op weg naar Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal gaat in het Camp Nou de ontslagen Quique Setién opvolgen. Vanochtend was hij in Zeist om de gesprekken met de KNVB af te ronden, voordat hij op het vliegtuig naar Spanje stapt. Volgens het Algemeen Dagblad wil zijn nieuwe werkgever hem vanavond nog presenteren. In gesprek met de NOS laat Koeman weinig los en vindt hij het nog te vroeg om felicitaties in ontvangst te nemen.

In het korte interview laat Koeman weten dat het nog te vroeg is om iets over zijn overstap naar Barcelona te zeggen omdat de formaliteiten nog niet zijn afgerond. Wel bevestigt de keuzeheer van Oranje dat hij nu Barcelona niet meer kan weigeren. "Ik kan op dit moment nog niet veel zeggen, dit is niet een redelijk moment om dat te doen. Er is nog geen duidelijkheid”, aldus Koeman, die zegt dat hij graag naar Barcelona wil. "Ja, ik zou het wel willen, dat is wel duidelijk. Maar het is pas definitief als er een akkoord is en de handtekeningen op papier staan. Of het een droom is die werkelijkheid wordt? Als het doorgaat wel ja. Zullen we het hierbij laten?‘’

Volgens het Algemeen Dagblad zal Koeman zijn taken op korte termijn overdragen aan assistent Dwight Lodeweges. Woensdag maakt de KNVB de eerste voorselectie van Oranje in het nieuwe seizoen naar buiten. Die selectie is nog samengesteld door Koeman, voor wie in Barcelona een tweejarig contract klaarligt. Aan het einde van deze maand komt de selectie van het Nederlands elftal bij elkaar voor twee interlands in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september).

Maandagavond voerde het kamp-Koeman de onderhandelingen met een afvaardiging van Barcelona. Onder meer bestuursvoorzitter Òscar Grau was naar Nederland afgereisd om de deal rond te maken. Koeman heeft in zijn contract een clausule waardoor hij weg kan bij de KNVB zodra Barcelona een bepaald bedrag op tafel legt. Volgens Mundo Deportivo bedraagt de ontsnappingsclausule in het contract van Koeman met de KNVB een miljoen euro.