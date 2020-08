Wild gerucht duikt op over Donyell Malen

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en AS Monaco willen Wilfried Zaha contracteren. De aanvaller van Crystal Palace, die bij het juiste bod mag vertrekken, heeft zijn zinnen gezet op een stap hogerop. (Sky Sports)

SC Heerenveen heeft Mile Svilar binnen. De Belgische doelman, die de concurrentiestrijd aangaat met Erwin Mulder, komt op huurbasis over van Benfica. (TVI24)

Olympique Lyon onderzoekt de mogelijkheden om Tiémoué Bakayoko over te nemen van Chelsea. De middenvelder kan op huurbasis eventueel ook terugkeren bij AC Milan. (Téléfoot Chaine)