Eredivisie-club krabbelt terug na horen salariseisen Henk Veerman

Henk Veerman wordt niet de nieuwe spits van FC Groningen, ondanks het feit dat er onlangs is geïnformeerd bij de zaakwaarnemer van de aanvaller van FC St. Pauli. De komst van Veerman is volgens Voetbal International echter op financieel gebied geen haalbare kaart. De ex-speler van onder meer sc Heerenveen verdient in de 2. Bundesliga een salaris waar FC Groningen niet aan kan tippen, zo klinkt het.

"Een transfer is alleen haalbaar als de FC bereid is zijn salarisgebouw uit te breiden met een super-de-luxe penthouse", voegt bovengenoemd weekblad daaraan toe. FC Groningen is recentelijk niet meer in contact geweest met de technische leiding van FC St. Pauli, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat Veerman, wiens contract in Duitsland nog een seizoen doorloopt, alsnog in het Hitachi Capital Mobility Stadion wordt gepresenteerd. FC Groningen is al enige tijd bezig met een opvolger van de naar Stade Reims vertrokken Kaj Sierhuis. Richairo Zivkovic houdt zijn conditie voorlopig op peil bij het elftal van trainer Danny Buijs, al wordt voorlopig nog niet gesproken over een hernieuwde samenwerking.

Zivkovic voorlopig in wachtkamer: ‘Ze zijn met andere aanvallers bezig’

Het is afwachten of Richairo Zivkovic terugkeert in de Eredivisie. Lees artikel

Veerman kon in de winterstop van afgelopen seizoen al vertrekken bij de Duitse club. Onder meer Racing Genk had destijds serieuze interesse, maar FC St. Pauli wenste niet mee te werken aan een tussentijds vertrek van de 2.01 meter lange spits. In juni doken verhalen op dat Veerman niet weer een seizoen tegen degradatie wilde vechten en derhalve dacht een transfer. Tot op heden is hij echter nog niet van club gewisseld.

De 29-jarige Veerman speelt sinds 2018 op het tweede niveau in Duitsland. In Nederland begon zijn profloopbaan bij FC Volendam, waarna in 2015 de overstap volgde richting sc Heerenveen. Volgens Voetbal International heeft de kopsterke aanvaller over interesse niets te klagen, zonder dat daarbij specifiek wordt ingegaan op namen.