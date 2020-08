Streuer stelt belangrijke voorwaarde aan gedroomde terugkeer Elia

FC Twente ziet Eljero Elia nog altijd graag terugkeren in de Grolsch Veste. De buitenspeler is transfervrij sinds zijn vertrek bij Istanbul Basaksehir en staat open voor een terugkeer in de Eredivisie. Hoewel hij heeft aangegeven dat hij bereid is om te luisteren naar de plannen van de Tukkers, liet zijn zaakwaarnemer Frank Schouten weten dat er vanuit Twente nog geen contact was gelegd. Technisch directeur Jan Streuer reageert op de ontwikkelingen

“Eljero heeft vorige week maandag, toen hij aankwam in Nederland, de club direct laten weten dat hij beschikbaar is om te luisteren naar de plannen van FC Twente. Wij hebben nog niets vernomen”, zei Schouten maandag tegenover TC Tubantia. Streuer laat in het regionale dagblad weten dat hij inmiddels contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van Elia.

“Een speler die heel graag voor Twente wil spelen, gaat ook bij Twente spelen”, reageert Streuer, concurrentie heeft van onder meer FC Utrecht in de strijd om de handtekening van Elia. “En dat contact hebben wij in de voorbije weken onderhouden. Wij willen nog steeds heel graag dat Elia bij ons gaat spelen, dat hebben we eerder al aangegeven en nu opnieuw.”

Behalve FC Utrecht hebben ook ADO Den Haag, FC Groningen en het Belgische Standard Luik belangstelling voor Elia. “Wij kunnen financieel gezien niet tegen andere clubs op”, reageert Streuer. “Als hij komt, moet hij bereid zijn voor een Twente-salaris te gaan spelen.”