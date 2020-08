‘Marcel Brands maakt topprioriteit van oude bekende van PSV’

Marcel Brands is druk bezig met het binnenhalen van Santiago Arias, zo weet de Daily Mail te melden. De Director of Football van Everton is zelfs al in gesprek met Atlético Madrid over de transfer van de Colombiaanse rechtsback. Het is nog niet bekend welk bedrag de Engelsen moeten neerleggen voor de 28-jarige vleugelverdediger, wiens contract in Madrid nog drie seizoenen doorloopt.

Manager Carlo Ancelotti is behoorlijk gecharmeerd voor Arias, die wordt aangemerkt als de ideale kandidaat voor de rechtsbackpositie bij Everton. De Zuid-Amerikaan moet op Goodison Park de concurrentiestrijd aangaan met oudgediende Seamus Coleman. Ancelotti wil een extra optie voor de rechterkant van de Everton-verdediging, daar Djibril Sidibé na zijn verhuurperiode bij the Toffees is teruggekeerd richting AS Monaco.

Het is niet de eerste keer dat Arias in verband wordt gebracht met een tussentijds vertrek bij Atlético. In verschillende buitenlandse media werd hij recentelijk genoemd als mogelijke aanwinst van Internazionale, Napoli en AS Roma. De rechtsback kwam afgelopen seizoen tot slechts veertien LaLiga-optredens in het elftal van trainer Diego Simeone. In het laatste duel van de voorbije jaargang, het met 2-1 verloren Champions League-duel met RB Leipzig, zat Arias op de bank. Kieran Trippier bezette de rechtsbackpositie van de Madrilenen.

Voor Brands is Arias bepaald geen onbekende. De Nederlandse bestuurder in Engelse dienst haalde laatstgenoemde in 2013 als technisch directeur naar PSV. De Eindhovenaren maakten destijds circa zeven miljoen euro over naar Sporting Portugal. Vijf jaar later werd Arias voor elf miljoen euro verkocht aan Atlético.