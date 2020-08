Lodeweges interim-bondscoach na vertrek Koeman bij Oranje

De KNVB heeft het vertrek van Ronald Koeman bekendgemaakt. De Nederlandse trainer gaat aan de slag bij Barcelona, waar hij de opvolger wordt van de maandag ontslagen Quique Setién. Koeman stond sinds februari 2018 aan het roer bij Oranje, waar hij Dick Advocaat opvolgde. De bond laat weten dat Dwight Lodeweges voorlopig aan de slag gaat als interim-bondscoach.

Koeman tekende twee jaar geleden een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. Hij was voornemens om zijn contract uit te dienen, maar liet desondanks een clausule in de verbintenis opnemen waardoor hij zou kunnen vertrekken als zijn droomclub Barcelona zich voor hem zou melden. In januari kreeg hij al een aanbieding om aan de slag te gaan in het Camp Nou als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Destijds bedankte hij omdat hij Oranje niet wilde laten vallen op weg naar het EK. Het Europese eindtoernooi werd vervolgens met een jaar uitgesteld door de uitbraak van corona. Toen Barcelona zich onlangs opnieuw meldde kon Koeman de lokroep vanuit Catalonië niet weerstaan.

Ruud Gullit: 'Het is jammer dat Koeman gaat'

Het doel van Koeman bij Oranje was duidelijk. Nadat Nederland zich niet had weten te plaatsen voor het EK van 2016 en het WK van 2018 moest hij ervoor zorgen dat kwalificatie voor het EK van 2020 wel afgedwongen zou worden. Hij liet een frisse wind waaien door het Nederlands elftal. Zo koos hij er onder meer voor om de selectie niet meer samen te laten komen in Huis ter Duin in Noordwijk, maar op de KNVB Campus in Zeist. In een groep met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland eindigde Oranje op de tweede plaats, genoeg voor een plek op het EK.

Koeman had ook succes met Oranje in de Nations League. In een loodzware poule met Duitsland en Frankrijk eindigde Nederland op verrassende wijze op de eerste plaats. Het Nederlands elftal plaatste zich voor de Final Four. Engeland werd in de halve finale opzij gezet, waarna Portugal de tegenstander was in de finale. Door een doelpunt van Goncalo Guedes ging Nederland met 1-0 onderuit. Het is nog niet bekend door wie Koeman definitief zal worden opgevolgd als bondscoach.

De selectie van het Nederlands elftal komt aan het einde van deze maand bij elkaar. In de Nations League is op 4 september Polen de tegenstander en op 7 september staat de ontmoeting met Italië op het programma. Beide wedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De volgende interlandperiode volgt in oktober. Op 7 oktober staat een oefenduel met Mexico op het programma, waarna Nations League-duels volgen met Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en wederom Italië (14 oktober). Mogelijk heeft de KNVB dan een definitieve opvolger voor Koeman aangesteld.