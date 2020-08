Nieuwbakken Barça-coach Koeman weer gelinkt aan Oranje-international

De naderende aanstelling van Ronald Koeman als trainer van Barcelona zorgt er wellicht voor dat Georginio Wijnaldum op korte termijn ook richting de Catalaanse grootmacht vertrekt. Onder meer Goal-journalist Kevin Palmer brengt de middenvelder van Liverpool, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, op Twitter in verband met de Spaanse topclub. De Telegraaf meldde maandag dat Koeman sowieso interesse heeft in Ajax-middenvelder Donny van de Beek.

Afgelopen weekeinde, nog voordat de geruchten over Barcelona en Koeman op gang kwamen, noemde de Spaanse krant Don Balón Wijnaldum als mogelijke aanwinst van Barça. Lionel Messi zou namelijk erg gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de Oranje-international. Liverpool wil voorkomen dat de middenvelder na afloop van volgend seizoen gratis vertrekt, waardoor een tussentijdse transfer niet ondenkbaar lijkt. De transfersom van Wijnaldum is naar verluidt bepaald op veertig miljoen euro.

‘Ronald Koeman wil na aanstelling bij Barcelona meteen shoppen bij Ajax’

De kans is zeker aanwezig dat Ronald Koeman binnenkort aanklopt bij Ajax. Lees artikel

Het is echter nog de vraag of Barcelona een dergelijk bedrag op tafel wil leggen, zeker gezien de aanhoudende coronacrisis. Wellicht dat de vraagprijs iets naar beneden gaat als Liverpool erin slaagt om Thiago Alcántara definitief over te nemen van Bayern München. De Spaanse middenvelder lijkt op weg naar de Engelse kampioen, al is het nog onzeker of the Reds definitief akkoord gaan met de transfersom van dertig miljoen euro.

De contractsituatie van Wijnaldum bij Liverpool is ondertussen nog steeds niet opgelost. The Guardian meldde begin juni dat er een akkoord was bereikt over een nieuwe verbintenis voor drie of vier seizoenen. Sky Sports kwam vorige week echter met het bericht dat Wijnaldum sindsdien niets meer heeft gehoord van de clubleiding op Anfield. Met de naderende komst van Thiago is het derhalve niet uitgesloten dat hij Liverpool na vier seizoenen achter zich laat.