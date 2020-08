Barcelona maakt komst van Ronald Koeman wereldkundig

Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Barcelona. De Spaanse topclub maakt woensdagochtend melding van de aanstelling van de 57-jarige Nederlander, die een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend. In verband met de presidentsverkiezingen in maart 2021 bevat de contractuele overeenkomst zeer waarschijnlijk een clausule die het mogelijk maakt om de samenwerking al na een seizoen te beëindigen. Afhankelijk van de prestaties in het eerste jaar onder Koeman zullen kandidaat-voorzitters wél of niet een nieuwe trainer aan hun project willen toevoegen. Opnieuw een seizoen zonder prijzen betekent hoogstwaarschijnlijk meteen einde verhaal.

Koeman is de opvolger van Quique Setién, die in januari van dit jaar het takenpakket van de ontslagen Ernesto Valverde had overgenomen. De 61-jarige Setién had tot dat moment nog nooit een topclub getraind, al stond hij wel bekend als een aanhanger van Johan Cruijff en diens visie. Hij slaagde er echter niet in Barcelona het gewenste succes te brengen én aantrekkelijk voetbal te laten spelen. De Catalanen leidden weliswaar in de competitie toen de coronapandemie uitbrak, maar na de hervatting moest men de koppositie en uiteindelijk ook de landstitel aan aartsrivaal Real Madrid laten.

De winst van de Champions League had de positie van Setién nog wellicht kunnen redden, maar Barcelona leed in de kwartfinale nota bene zijn grootste nederlaag ooit in het Europese clubvoetbal: Bayern München kende geen genade en won met 2-8. Het congé van Setién stond toen al min of meer vast en de naam van Koeman viel vervolgens al snel. De Nederlander erkende eerder dit jaar dat hij in januari was benaderd om Valverde op te volgen, maar hij wilde toen, enkele maanden voor het EK dat uiteindelijk werd uitgesteld, het Nederlands elftal niet verlaten. Voor Koeman was de onzekerheid rondom corona vervolgens de belangrijkste reden om van standpunt te veranderen. Hij zat de afgelopen acht maanden als bondscoach vooral thuis en het is op dit moment ook maar de vraag of het EK komende zomer alsnog doorgaat.

Het was ook geen geheim dat Koeman altijd al hoofdtrainer van Barcelona wilde worden. De geboren Zaandammer liet bij zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal in februari 2018 een clausule in zijn contract zetten, waardoor hij bij eventuele interesse van Barcelona zou kunnen stoppen bij Oranje. Als tegenprestatie kan de KNVB een bedrag van naar verluidt een miljoen euro tegemoetzien. Onder leiding van Koeman plaatste Oranje zich na twee gemiste eindtoernooien voor het EK. Nederland bereikte bovendien de finale van de Nations League, die in juni vorig jaar werd verloren van Portugal.

Ronald Koeman kwam dinsdag aan op vliegveld van Barcelona

Barcelona is zonder meer de grote liefde van Koeman, die onlangs al een nieuw huis in de Spaanse metropool kocht. De voormalig topverdediger was tussen 1989 en 1995 speler van Barcelona en is ongekend populair in Catalonië. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij Barcelona in 1992 op Wembley aan zijn eerste Europa Cup I, de voorloper van de Champions League, hielp. Een rake vrije trap zorgde voor het verschil tussen Barcelona en Sampdoria (1-0). Hij keerde eind jaren negentig terug als assistent-trainer van Barcelona, alvorens hij in januari 2000 bij Vitesse voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag ging. Daarna stond hij in clubverband ook voor de selecties van Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton.