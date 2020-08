‘Interlands Oranje op de tocht; KNVB voorstander van CL-formule’

Het is nog maar de vraag of het Nederlands elftal volgende maand in actie komt in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september), zo meldt De Telegraaf dinsdag. Vanwege de coronamaatregelen op verschillende plaatsen in Europa is de kans heel groot dat de belangen van de clubs in gevaar komen, zo klinkt het. De UEFA praat later deze week met de 55 aangesloten voetbalbonden over de heikele kwestie.

De Europese voetbalbond nam vorige week al een drastisch besluit. Alle jeugdinterlands tussen elftallen tot en met negentien jaar zijn tot het voorjaar van 2021 geschrapt. De kans is aanwezig dat een dergelijke maatregel op termijn ook wordt ingevoerd voor A-elftallen, Jong-teams en de vrouwenafdeling. Omdat er nog geen definitief besluit is genomen, brengt Ronald Koeman, als hij dan nog bondscoach is, woensdag de voorselectie van Oranje naar buiten voor de twee interlands van september. Negen dagen later volgt dan de definitieve selectie.

Bij de KNVB zijn echter steeds meer twijfels over de interlands, voegt De Telegraaf daaraan toe. Als voorbeeld worden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gegeven. Het duo zou na de interlands met Oranje verplicht twee weken in thuisquarantaine moeten, waardoor Liverpool enige tijd niet over de verdediger en middenvelder kan beschikken. Volgens de ochtendkrant is de komende interlandperiode binnen de Oranje-selectie een ‘serieus thema in de groepsapp’.

Vanwege de coronacrisis kan er dagelijks wat veranderen in de Europese landen, wat het voor onder meer de KNVB lastig maakt om een gedegen planning op te stellen. "Dat maakt beleid maken extra ingewikkeld", laat een woordvoerder van de voetbalbond weten aan De Telegraaf. De KNVB ziet wel wat in een formule waarbij de groepsfase van de Nations League net als de Champions League en Europa League wordt afgewerkt. Hierbij gaan de clubs in één land in een zogenaamde ’bubbel’ en werken ze aldaar een toernooi af, waarbij maar één keer tegen elkaar wordt gespeeld. In groep A1 treft Oranje verder ook Bosnië en Herzegovina. Definitieve besluiten zijn hier echter nog niet over genomen door de UEFA, zo benadrukt de KNVB.