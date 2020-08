Barcelona houdt ontslag tóch tegen ondanks rumoer binnen de club

Barcelona is niet meer van zins om Eric Abidal te ontslaan, zo verzekeren Spaanse media in de nacht van maandag op dinsdag. De technisch secretaris was al enige tijd op weg naar de uitgang van het Camp Nou, zeker na de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Het ontslaan van Ernesto Valverde was zijn belangrijkste beslissing binnen de club en dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Met name Lionel Messi, waarmee hij zelf nog jarenlang speelde, zette grote vraagtekens bij de beslissing van Abidal, die vervolgens Quique Setién aanstelde. De Fransman bleef de voorbije maanden pal achter de trainer staan. De verwachting was dat het congé van Setién ook het gedwongen vertrek van de technisch secretaris zou betekenen, maar Spaanse media stellen dat de Fransman nu harder dan ooit nodig is in verband met de zomerse transfermarkt en de naderende aanstelling van Ronald Koeman. De Nederlander zal ongetwijfeld ook zijn wensen op transfergebied hebben.

Hoewel de meningen over Abidal binnen het bestuur van Barcelona verdeeld zijn, én ook zijn aanblijven dus voor discussie heeft gezorgd, is het merendeel van de directie van mening dat Barcelona in deze fase van de zomerse transfermarkt iemand nodig heeft die al op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de club. Dát is Abidal, die zodoende in ieder geval voor de korte termijn verzekerd is van zijn continuïteit binnen Barcelona. Zodra de aanstelling van Koeman officieel is, zal hij met de Nederlander om de tafel gaan om over de samenstelling van de selectie te praten.

Abidal heeft sinds 2018 de technische portefeuille van Barcelona in zijn beheer, met Ramón Planes als zijn rechterhand. De Franse oud-voetballer werd aangesteld na het vertrek van Pep Segura en vice-voorzitter Jordi Mestre. Abidal speelde naar verluidt een minimale rol in de komst van Antoine Griezmann en Frenkie de Jong; daar vervulde voorzitter Josep Maria Bartomeu een grotere rol in. De oud-verdediger was wel verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de komst van doelman Neto van Valencia en Junior Firpo van Real Betis.