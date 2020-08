Dinsdag, 18 Augustus 2020

Juventus krijgt medewerking bij opvallend plan

Celtic is in gesprek met Shane Duffy. De kans dat de Ierse verdediger van Brighton & Hove Albion naar de kampioen van Schotland verkast is echter klein, omdat hij financieel betere voorstellen uit de Premier League heeft ontvangen. (Daily Record)

Ondanks de naderende komst van Lewis Dunk gaat Chelsea zich ook nog bij Manchester City melden. The Blues hopen de in de pikorde gezakte John Stones los te kunnen weken in het Etihad Stadium. (Daily Mirror)

Dat Juventus van plan is Paulo Dybala te verkopen, is niet onopgemerkt gebleven in Engeland. Manchester United en Tottenham Hotspur houden de situatie van de Argentijnse aanvaller nauwlettend in de gaten. (La Gazzetta dello Sport)

Tegelijkertijd mag ook Alex Sandro Juventus verlaten. De Braziliaanse vleugelverdediger moet een bedrag van veertig miljoen euro opleveren om ruimte te creëren voor meer versterkingen. (Corriere dello Sport)

Liverpool heeft nog altijd geen akkoord bereikt met Bayern München over Thiago Alcántara. The Reds hebben de Duitsers laten weten in ieder geval niet te willen voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro. (The Guardian)