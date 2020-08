‘Ronald Koeman wil na aanstelling bij Barcelona meteen shoppen bij Ajax’

Alles wijst erop dat Ronald Koeman de nieuwe trainer van Barcelona wordt. De huidige bondscoach van Oranje is volgens diverse media in onderhandelingen met de Catalanen om de opvolger van trainer Quique Setién te worden. Le 10 Sport meldt maandagavond dat Koeman na zijn aanstelling Donny van de Beek wil wegkapen bij Ajax.

Van de Beek zou het middenveld van Barcelona, dat het afgelopen seizoen onder Setién matig presteerde, van nieuwe impulsen moeten voorzien. De middenvelder van Ajax staat al maanden op de nominatie om een transfer te maken, maar de laatste weken is het rustig rond zijn persoon. Eerder toonden zowel Real Madrid als Manchester United volgens De Telegraaf concrete belangstelling.

Al vorig jaar leek Real Madrid de volgende bestemming van Van de Beek te worden. Waar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt weggingen, bleef Van de Beek echter actief in de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf bereikte Real begin dit jaar alsnog overeenstemming met Ajax over een transfersom van vijftig miljoen euro voor de Oranje-international. Door de coronacrisis besloot de Koninklijke echter om de transfer af te laten ketsen.

Begin juni bracht het Nederlandse dagblad vervolgens het nieuws dat Manchester United wilde profiteren van de situatie. The Red Devils zouden bereid zijn om aan de vraagprijs van vijftig miljoen euro te voldoen, waardoor niets een overgang meer in de weg leek te kunnen staan. Manchester United besloot in de maanden die volgde echter niet door te pakken, waardoor Van de Beek met Ajax aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen. De aanvallende middenvelder ligt nog twee seizoenen vast.