Koeman krijgt meteen slecht nieuws: topspeler maandenlang uitgeschakeld

Marc-André ter Stegen gaat onder het mes. Barcelona meldt dat de doelman dinsdag een operatie zal ondergaan vanwege problemen in zijn rechterknie. De Catalaanse topclub maakt geen melding van de duur van de absentie van de sluitpost, maar volgens Spaanse media is Ter Stegen minimaal twee maanden uit de roulatie. AS meldt zelfs een afwezigheid van drie tot vier maanden.

Volgens Barcelona is het een 'proactieve stap' om verdere problemen in de toekomst te voorkomen. Ter Stegen had eerder dit seizoen irritaties aan zijn pees en deze moeten met de ingreep verholpen worden. De Duits international was afgelopen voetbaljaargang een vaste kracht onder de lat bij Barcelona. Ter Stegen keepte in totaal 46 wedstrijden dit seizoen, waarin hij 15 keer de nul hield.

Volgens AS zou Ter Stegen op z'n vroegst in november weer van de partij zijn bij Barcelona. De doelman heeft besloten tot na het einde van het voetbaljaar te wachten om een operatie te ondergaan. Afgelopen vrijdag kwam er abrupt een einde aan het seizoen door de vernederende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League.

Het blessurenieuws van Ter Stegen is een fikse tegenvaller voor de toekomstig coach van Barcelona, waarschijnlijk Ronald Koeman. De opvolger van de inmiddels ontslagen Quique Sétien wordt naar verluidt deze week nog gepresenteerd als nieuwe trainer. Koeman gaat naar verluidt voor twee jaar tekenen in het Camp Nou en neemt waarschijnlijk Alfred Schreuder mee als assistent.