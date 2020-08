Zaakwaarnemer voert truc uit in Amsterdam: transfer lijkt uitgesloten

Quincy Promes werd de afgelopen periode gelinkt aan een transfer naar de Premier League. De aanvaller kon volgens Engelse media verkassen naar Arsenal, dat de Oranje-international graag zou willen inlijven. Volgens Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, moet men de transfergeruchten inzake Promes met een korreltje zout nemen.

Arsenal zou overwegen een bod van omgerekend 27,8 miljoen euro uit te brengen. 'Quincy zou meteen op het vliegtuig stappen', zou een bron dichtbij Promes aan The Sun hebben toevertrouwd. Verweij laat in een video op de site van De Telegraaf weten dat het gerucht onderdeel uitmaakt van een transferspel wat betreft de aanvaller, die nog tot medio 2024 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb het gerucht over Promes en Arsenal ook gelezen. In Londen wordt er gezegd dat het vooral een truc van zijn zaakwaarnemer is om hem goed in de markt te zetten. Misschien dat het wel gaat spelen, maar op dit moment is dat niet concreet", stelt Verweij, die denkt dat de mogelijke plaatsing voor de Champions League een rol gaat spelen bij Ajax wat betreft de transfermarkt.

"Dat levert Ajax gegarandeerd veertig miljoen euro op en dan is het toch makkelijk zakendoen. Het is in coronatijd dan makkelijker om een fors bedrag uit te kunnen geven. Dat speelt wel mee, maar dan moet Bayern München Olympique Lyon uitschakelen komende woensdag", doelt Verweij op de halve finale van de Champions League. Als Lyon het miljardenbal niet wint, krijgt Ajax een direct ticket voor het hoofdtoernooi komend seizoen.