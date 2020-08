Bijzondere drijfveer kan Luis Suárez naar Amsterdam lokken

Ajax maakt werk van de komst van Luis Suárez. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de spits van Barcelona graag terughalen naar Amsterdam, maar er zitten nog erg veel haken en ogen aan een mogelijke overstap. Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat de mogelijke wens van Suárez om een kampioensfeest te vieren met Ajax een bijzondere drijfveer kan zijn voor de Uruguayaan.

De financiën kunnen zeker roet in het eten gooien, benadrukt Verweij. De Ajax-watcher wijst onder meer naar het forse salaris van Suárez in Barcelona. "Het lijkt eerder onmogelijk dan mogelijk, maar Overmars heeft vaker met dit bijltje gehakt. Hij heeft Dusan Tadic gehaald, waar niemand op rekende. Daley Blind... Dat was onmogelijk, die verdiende een godsvermogen bij Manchester United."

RECAP | De nachtmerrie van Barcelona

De journalist benadrukt in een video op de site van De Telegraaf dat de spitspositie bij Ajax nog wel wat versterking kan gebruiken. "In de spits is het niet zo dik bezaaid als op de buitenkanten. Lassina Traoré brengt nog niet wat er van een Ajax-spits wordt verwacht en Klaas-Jan Huntelaar is weer een stuk ouder dan Suárez (37 en 33 jaar, red.). In de spits liggen wel kansen. Los daarvan, als de mogelijkheid zich voordoet om zo'n gifvreter en winnaar als Suárez binnen te halen, dan laat je dat niet na."

Suárez speelde van 2007 tot januari 2011 bij Ajax, waardoor de spits het kampioensfeestje in mei 2011 niet mee kon vieren. De aanvaller zal zich daarom niet echt kampioen met Ajax voelen en dit zou een drijfveer kunnen zijn om terug te keren, denkt Verweij. "Het was een enorme drive voor Huntelaar en die is er inmiddels in geslaagd om kampioen te worden. Dat zou een hele mooi drijfveer kunnen zijn voor Suárez. Dat hoort nog wel op zijn palmares: kampioen van Nederland."

"Hij is Ajax enorm dankbaar dat ze hem destijds hebben opgepikt bij FC Groningen", vervolgt Verweij. "Vervolgens is hij naar Liverpool gegaan en dat is ook een succesverhaal geworden, dat weet iedereen. Hij heeft heel veel vrienden en kennissen in Amsterdam en Ajax is de club waar het voor hem allemaal begon, FC Groningen even niet meegerekend. Daar rook hij aan het internationale topvoetbal."