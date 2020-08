Derksen en Van der Gijp gefileerd om ‘inhoud van hun boxershort’

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zitten vanaf 11 september weer aan tafel voor een nieuw seizoen van Veronica Inside, tot verbijstering van Angela de Jong. De bekende tv-recensente van het Algemeen Dagblad heeft de rel rond de voetbalshow op de voet gevolgd en is hevig teleurgesteld in de veranderde houding van de twee analisten.

Derksen en Van der Gijp lieten eerder weten nooit meer met Genee aan tafel te willen zitten in hetzelfde format na de veelbesproken racisme-uitzending van het programma eind juni. Talpa-baas John de Mol greep echter in en wees de heren op hun contract. De Jong laat in haar eerste column na de zomervakantie weten stevig te balen van de anticlimax in de rel rond Veronica Inside.

"Nooit geweten dat de ruggengraat van Derksen en Gijp uit smurfensnot bestaat. Je als een stel kleine kleuters verschuilen achter een boze John de Mol, hoe zielig", schrijft De Jong in de krant. "De zucht naar aandacht is kennelijk groter dan de inhoud van hun boxershort. Dan mag je drie ton weggeven aan het goede doel, maar respect koop je er niet mee." De Jong doelt op de geste van Derksen dat hij de helft van zijn salaris doneert aan het goede doel.

Volgens De Jong wordt dit seizoen wel 'een mooie testcase'. "Zijn hun fans inderdaad van die hersenloze tokkies die weer gewoon gaan zitten bulderen als Derksen en co grappen maken over hypocriete Gordon, Sylvie Meis en Arie Boomsma, maar iedereen met een kleurtje angstvallig buiten schot houden? Mijn advies: beperk de sneren tot 2022 lekker tot jezelf, wil je nog enige geloofwaardigheid behouden."