PSV liet Liverpool-back in 2019 lopen: ‘De meningen waren helaas verdeeld’

De selectie van PSV herbergt op dit moment opmerkelijk genoeg geen enkele pure linksback. Als het aan Reinier Robbemond had gelegen, was de situatie van de Eindhovenaren momenteel mogelijk heel anders. De oud-voetballer tipte PSV vorig jaar om Konstantinos Tsimikas weg te halen bij Olympiacos, maar de Eredivisionist zag daar vanaf. Een week geleden werd bekend dat Tsimikas voor dertien miljoen euro naar Liverpool verhuist.

Robbemond was in het seizoen 2017/18 werkzaam als assistent-trainer bij Willem II, waar Tsimikas op dat moment op huurbasis speelde. De Griekse linkervleugelverdediger maakte in Tilburg na een moeizaam begin een uitstekende indruk op Robbemond. "Hij geeft altijd wat extra aan het team door zijn energie", zegt Robbemond tegenover Sky Sports. "Hij heeft een aantal geweldige voorzetten gegeven bij Willem II, door de spitsen die we hadden was dat een echt wapen. Hij maakte ook een aantal prachtige goals en was heel populair bij de supporters."

Willem II wist zich mede dankzij het goede spel van Tsimikas ternauwernood te handhaven in de Eredivisie. "Voor ons was het een erg belangrijke speler", zegt Robbemond. "Dat heeft hij laten zien in wat een voor ons moeilijk seizoen was. Maar daarnaast is het gewoon een erg goede jongen, iemand die altijd vrolijk was en een positieve invloed had op het team."

Robbemond werkte vanaf 2018 anderhalf jaar als assistent-trainer van Mark van Bommel bij PSV. Vorige zomer tipte hij de clubleiding om Tsimikas te halen, die inmiddels basisspeler was bij Olympiacos. "Toen Angeliño van PSV terugging naar Manchester City, heb ik de scouting geïnformeerd over Tsimikas. Ik vond dat hij geweldig paste in het spel dat Van Bommel wilde spelen, hij had de rol van Angeliño zeer succesvol kunnen overnemen. Maar niet iedereen had dezelfde mening, dat was jammer voor ons."

In plaats van Tsimikas besloot PSV om vorig jaar Toni Lato te huren van Valencia. De 22-jarige Spanjaard viel echter zó tegen, dat hij geen enkele keer werd ingezet in een Eredivisie-wedstrijd. Lato werd eind december, nog niet halverwege zijn huurperiode, teruggestuurd naar Valencia. In de winterstop slaagde PSV er volgens in om Ricardo Rodríguez een half jaar te huren van AC Milan. De 27-jarige Zwitser voldeed uitstekend in Eindhoven, maar is te duur om deze zomer terug te halen.