‘Ziedende Bale heeft knoop doorgehakt en frustreert Real tot op het bot’

Gareth Bale gaat absoluut geen transfer maken deze zomer, zo voorspelt Marca. Real Madrid wil de grootverdiener graag lozen, maar de 31-jarige aanvaller is van plan zijn tot medio 2022 lopende contract uit te zitten. Volgens de Spaanse sportkrant is de starre houding van Bale en diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett te herleiden naar de transfersaga vorig jaar zomer.

Bale was medio 2019 hard op weg om zijn carrière te vervolgen bij Jiangsu Suning uit China. De routinier had al een persoonlijk akkoord met de club, die jaarlijks ruim 28 miljoen euro wilde uitdelen aan de Welshman. Op het allerlaatste moment vroeg Real nog om een kleine transfersom, maar dit was tegen het zere been van Jiangsu Suning, dat medewerking weigerde.

De kampioensvideo van Real Madrid 2019/20

Real trok vervolgens de stekker uit de transfer en liet de aanvaller en zijn zaakwaarnemer naar verluidt woedend achter. Het tweetal had toen besloten dat Bale het contract in het Santiago Bernabéu gewoon gaat uitdienen en dat ze geen enkele transfer in overweging zouden nemen. Bale ligt nog tot de zomer van 2022 vast in Madrid.

Bale heeft het bovendien naar zijn zin in de Spaanse hoofdstad, ondanks dat hij geen speeltijd krijgt onder Zinédine Zidane. Barnett weigert diep in te gaan op potentiële nieuwe clubs voor zijn cliënt, waardoor een transfer wederom lijkt uitgesloten. Real wil graag van het miljoenensalaris van Bale af, maar het lijkt erop dat de aanvaller sowieso nog twee jaar aan de club verbonden zal blijven.