AD onthult reden van plotselinge transferwens Koeman

Ronald Koeman is hard op weg naar Barcelona. De besprekingen bij de KNVB over een vertrek van de bondscoach van Nederland lopen nog, zo verzekeren het Algemeen Dagblad en de Volkskrant. De top van de KNVB vergadert de komende uren over de verdere afwikkeling. Volgens het AD werd de voetbalbond 'wel degelijk overvallen' door Koemans uitdrukkelijke wens om te vertrekken.

Barcelona moet volgens de krant een aanzienlijke geldsom op tafel leggen in Zeist om het contract van Koeman af te kopen. 'Een miljoenenbedrag, maar een principeakkoord tussen club en coach werd dit weekeinde al bereikt', zo klinkt het. Koeman wordt in het Camp Nou de opvolger van Quique Sétien, die na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League wordt ontslagen.

RECAP | De nachtmerrie van Barcelona

'Voor Koeman zelf was de onzekerheid rondom corona bepalend voor zijn keuze: als bondscoach heeft hij de afgelopen acht maanden vooral thuis gezeten. Of het EK komende zomer alsnog doorgaat, is bovendien nog maar de vraag.' Het dagblad meldt dat Koeman zijn energie en ambities bij Barcelona wél direct kwijt kan. De 57-jarige coach voelt zich overigens volledig hersteld van eerdere hartproblemen.

De top van de KNVB komt de komende uren bijeen om de financiële afwikkeling, en de nabije toekomst, te bespreken. Oranje speelt al op 4 augustus zijn eerste interland tegen Polen in de Nations League. De kans is reëel dat de eerste interlands ‘intern’ worden opgelost met assistent-bondscoach Dwight Lodeweges. Richting het EK zoekt de KNVB wel naar een opvolger voor Koeman.