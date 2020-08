Vitesse hoopt op spits met Premier League-ervaring

Niet Barcelona, maar Manchester City moet de nieuwe werkgever van Mauricio Pochettino worden. De clubleiding van the Citizens willen het liefst dat Josep Guardiola zijn tot 2021 lopende contract verlengt, maar houden er rekening mee dat dit niet gaat gebeuren. (The Sun)

Van een akkoord over de spits die reeds zijn Premier League-debuut maakte is voorlopig nog geen sprake.

De toekomst van Fredrik Aursnes ligt mogelijk in de Premier League. Promovendus Leeds United houdt de middenvelder van het Noorse Molde FK nadrukkelijk in de gaten. (The Sun)

Leeds United houdt tevens rekening met een scenario waarin de door de Engelse top begeerde Ben White niet definitief kan worden overgenomen van Brighton & Hove Albion. In dat geval melden the Whites zich bij SC Freiburg voor Robin Koch. (Daily Telegraph)