Galatasaray hengelt voormalig Feyenoord-flop transfervrij binnen

Galatasaray heeft zich versterkt met Omar Elabdellaoui, zo maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelverdediger kan transfervrij worden overgenomen van Olympiacos, daar zijn contract bij de Griekse grootmacht afgelopen was. Elabdellaoui, die in het verleden een weinig succesvolle halfjaar kende bij Feyenoord, heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, dat hem ruim vier miljoen euro gaat opleveren.

Elabdellaoui werd door Manchester City op jonge leeftijd overgenomen van Skeid Oslo, waarna hij vijf jaar onder contract stond bij de Engelse grootmacht. De 44-voudig Noors international speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van the Citizens en werd drie keer verhuurd: aan Strømsgodset IF, aan Feyenoord en aan Eintracht Braunschweig. Zijn dienstverband bij Feyenoord werd geen succes, want hij speelde uiteindelijk slechts zeven wedstrijden en vertrok in januari 2013 alweer na een halfjaar.

Eintracht Braunschweig nam Elabdellaoui in 2013 over van Manchester City en een jaar later maakte hij de overstap naar Olympiacos. De verdediger speelde uiteindelijk 170 wedstrijden voor de Griekse topclub en kende nog op huurbasis een kort uitstapje naar het destijds in de Premier League acterende Hull City. Zijn contract liep deze zomer af, waardoor hij transfervrij de overstap naar Galatasaray kan maken. Na Arda Turan, Emre Kilinc, Fatih Öztürk en Ogulcan Caglayan is Elabdellaoui de vijfde zomerse aanwinst van Cim Bom.