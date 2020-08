Mimoun Mahi keert na één jaar afwezigheid terug op Nederlandse velden

FC Utrecht heeft zich versterkt met Mimoun Mahi, zo maken de Domstedelingen via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige aanvaller komt over van het Zwitserse FC Zürich en zet zijn handtekening onder een vierjarig contract, dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt. Het betekent dat Mahi na een jaar afwezigheid weer terug is op de Nederlandse velden, nadat hij in de zomer van 2019 FC Groningen verruilde voor FC Zürich.

“Mimoun is een aanvaller met power en scorend vermogen. Hij is inzetbaar op alle posities in de aanval en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij wedstrijden beslissen. Dat maakt ons team weer sterker en geeft ons meer mogelijkheden. We zijn er heel blij mee dat het ons is gelukt om Mimoun vast te leggen en dat hij gelooft in de ambities die we met de club hebben”, licht technisch directeur Jordy Zuidam de komst van Mahi toe.

Mahi maakte zijn debuut in het profvoetbal voor Sparta Rotterdam en verdiende in 2014 een transfer naar FC Groningen. Na vijf jaar bij de Trots van het Noorden koos hij een jaar geleden voor de transfervrije overstap naar FC Zürich. De tweevoudig Marokkaans international kwam in Zwitserland tot drie doelpunten en vijf assists in negentien officiële wedstrijden. Ondanks dat zijn contract nog twee jaar doorliep, heeft hij nu besloten om terug te keren naar Nederland.

FC Utrecht versterkte zich eerder met Django Warmerdam (afkomstig van FC Groningen) en Daniel Arzani (gehuurd van Manchester City), terwijl ook de namen van Eljero Elia en Jan Paul van Hecke (door een huurconstructie met Brighton & Hove Albion) nadrukkelijk in verband gebracht worden met een overstap naar de Domstad. "Ik denk dat we vierde of vijfde worden. We gaan, en dat zegt technisch directeur Jordy Zuidam ook, proberen om de Max Verstappen van de Eredivisie te zijn. We willen de top aanvallen", sprak FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren tegenover FOX Sports.