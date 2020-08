De Telegraaf: Ajax maakt serieus werk van Luis Suárez

Ajax maakt serieus werk van de terugkeer van Luis Suárez, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant gaat directeur voetbalzaken Marc Overmars ‘zich vastbijten’ in de Uruguayaanse spits van Barcelona als hij daadwerkelijk op de markt komt. De eerste informele contacten met Suárez en de leiding van de Spaanse topclub zijn inmiddels gelegd, al wordt er benadrukt dat het een lastige operatie gaat worden.

De Telegraaf schrijft dat Overmars voor de terugkeer van Suárez ‘meer hordes moet nemen dan een deelnemer aan de 3000 meter steeplechase’. Er wordt aangehaald dat de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers in 2014 al probeerde om Samuel Eto’o binnen te halen, toen Ajax nog niet zo kapitaalkrachtig was als nu. Tegelijkertijd wordt er benadrukt dat de komst van Dusan Tadic en Daley Blind in 2018 ook als onmogelijk werd bestempeld, maar dat Overmars er uiteindelijk toch in slaagde hen allebei vanuit de Premier League terug te halen naar Ajax.

Bevestiging vanuit Barcelona: Ajax sprak weken geleden al met Suárez

De terugkeer van Luis Suárez naar Ajax werd eerder al in Spanje als mogelijkheid genoemd. Lees artikel

Toch zou Overmars met het inzetten op de komst van Suárez de ‘lat nu wel erg hoog leggen’. Het contract van Suárez loopt nog door tot medio 2021 en zijn marktwaarde zou nu op 28 miljoen euro liggen, terwijl Juventus en het Qatarese Al-Arabi eerder ook werden genoemd als gegadigden. Bovendien strijkt de 33-jarige spits nu een jaarsalaris van zes miljoen euro op bij Barcelona, wat betekent dat hij water bij de wijn moet doen om een terugkeer naar Ajax mogelijk te maken. Ajax legde al informeel contact met Éric Abidal, maar zijn hoofd ligt op het hakblok na de 2-8 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League.

Het is de vraag of Suárez nu al wil terugkeren bij Ajax, waar hij tussen 2007 en 2011 tot 111 doelpunten in 159 officiële wedstrijden kwam. De Uruguayaanse spits heeft er nooit een geheim van gemaakt te willen terugkeren in Amsterdam en onderhoudt nog altijd contact met Ajax-spelersbegeleider Herman Pinkster, die tegenwoordig teammanager van Jong Ajax is. Dat de selectie van trainer Erik ten Hag genoeg aanvallers telt, vormt geen obstakel voor de eventuele komst van Suárez. Omdat Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar niet onomstreden zijn, zou er ‘altijd plaats’ zijn voor de spits.