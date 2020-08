‘Gewraakte uitspraak uit het verleden bezorgt Koeman baan bij Barcelona’

Het lijkt er sterk op dat Ronald Koeman de nieuwe trainer van Barcelona gaat worden. De doorgaans goed geïnformeerde journalisten Fabrizio Romano, Dermot Corrigan en Gianluca Di Marzio maken melding van de overstap van de bondscoach van Oranje naar de Spaanse grootmacht, evenals ESPN en Mundo Deportivo. Cadena COPE meldt echter dat de aanstelling van Koeman niet gesteund wordt door het gehele bestuur van Barcelona.

Het bestuur van Barcelona vergadert maandag naar aanleiding van de beschamende 2-8 nederlaag in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Ondanks dat de vergadering nog aan de gang zou zijn, is er al het nodige nieuws naar buiten gekomen. Marc Marbà Prats plaatst op Twitter een foto waarop te zien is dat Setién met Éric Abidal aan het lunchen zijn in afwachting van de uitkomst van de bestuursvergadering. Volgens verschillende media is het echter een uitgemaakt zaak dat Setíen maandag nog zijn congé gaat krijgen.

Met Koeman heeft Barcelona de opvolger van Setién inmiddels ook al binnen, al wordt er volgens de Volkskrant momenteel nog volop onderhandeld tussen diens zaakwaarnemer Rob Jansen, de KNVB en de Spaanse topclub. De bondscoach van Oranje moet dinsdag gepresenteerd worden bij de Catalanen, waar hij tussen 1989 en 1995 als speler en tussen 1998 en 2000 als assistent-trainer actief was. Romano meldt echter dat Koeman niet de favoriet was van president Josep Maria Bartomeu. De voorzitter van de Catalanen had Mauricio Pochettino bovenaan zijn verlanglijstje staan. De na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur clubloze Argentijn liet vanwege zijn verleden als trainer en speler bij stadgenoot Espanyol optekenen dat hij ‘liever op zijn boerderij’ zou werken dan bij Barcelona.

Ondanks dat Pochettino onlangs terugkrabbelde, zagen een aantal bestuursleden door deze uitspraak niks in de komst van de Argentijnse oefenmeester. Daardoor koos Bartomeu voor Koeman, maar er werd in de bestuursvergadering niet unaniem voor de naam van de bondscoach van Oranje gestemd. Een aantal bestuursleden wilden Francisco Javier García Pimienta het liefst naar voren schuiven als opvolger van Setién. García Pimienta werd al sinds 2001 in de jeugdopleiding van Barcelona en stond de afgelopen twee jaar aan het roer bij het beloftenteam.