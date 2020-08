Barcelona wanhopig: Koeman kan dure cadeautjes verwachten

Ronald Koeman gaat het stokje overnemen van Quique Sétien bij Barcelona. Hoewel de bondscoach van het Nederlands elftal eerder aangaf in ieder geval tot het EK van 2021 bij Oranje te blijven, heeft hij volgens diverse buitenlandse media uitvoerig gesproken met voorzitter Josep Maria Bartomeu over de baan in het Camp Nou en is een akkoord inmiddels bereikt. Koeman moet bij een overstap veel zaken veranderen bij de topclub. De coach kan in ieder geval veel (dure) aankopen verwachten bij een zeer onrustig Barcelona, waar ook Bartomeu en Lionel Messi onderwerp van gesprek zijn.

"Niemand is onaantastbaar, zeker ik niet. Als ik weg moet om plaats te maken voor vers bloed, dan ga ik weg. Dat bied ik bij dezen aan. Iedereen bij de club moet gaan kijken wat het beste is voor de club." De woorden van Gerard Piqué na het beschamende 2-8 verlies tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League zijn hard, maar zeer realistisch. Barcelona staat na de grootste Europese nederlaag in de clubhistorie voor een complete renovatie. "We moeten allemaal in de spiegel kijken. De club moet veranderen. En ik praat niet over de coach of de spelers, de hele club moet intrinsiek veranderen", aldus de ervaren verdediger, die hiermee vooral wijst naar Bartomeu. De voorzitter ligt zwaar onder vuur, maar heeft vooralsnog geen plannen om plaats te maken.

Pas in 2021, bij de presidentsverkiezingen, zal de sportbestuurder op democratische wijze vervangen kunnen worden. De laatste strohalm van Bartomeu heet Ronald Koeman. De preses van Barcelona heeft de afgelopen dagen contact gehad met Koeman om over een dienstverband te praten. De 57-jarige bondscoach lag nog tot het uitgestelde EK van 2021 vast bij de voetbalbond, maar achter de schermen is er naar verluidt met succes gekeken naar een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking. Ook onder anderen Mauricio Pochettino, Xavi en García Pimienta van Barcelona B werden genoemd, maar de keuze is gevallen op Koeman. De oud-verdediger van Barcelona had volgens Sport wel twee eisen als hij Sétien zou opvolgen bij de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen.

29 jaar en 329 dagen

De eerste eis: Koeman wil hard ingrijpen en rigoureuze veranderingen aanbrengen aan de selectie. Dit vormt geen obstakel voor Barcelona, aangezien de club inmiddels ook van mening is dat extreme aanpassingen noodzakelijk zijn om op sportief vlak mee te blijven doen op het hoogste podium. De gemiddelde leeftijd van Barcelona tegen Bayern was 29 jaar en 329 dagen, het oudste team in een Champions League-duel van de club aller tijden. Oftewel: veel oudere spelers die volgens velen hun salaris niet waard zijn. Mundo Deportivo meldde dat vrijwel elke speler mag vertrekken bij een goede aanbieding. Alleen Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong en jonge spelers als Ansu Fati en Riqui Puig mogen onder geen beding vertrekken; Sport voegde daar nog de naam van Clément Lenglet aan toe. De grote vraag is: waar laat je dertigers annex topverdieners als Luis Suárez (15 miljoen per jaar), Sergio Busquets (9,36 miljoen), Arturo Vidal (8,58 miljoen), Ivan Rakitic (7,8 miljoen) en Jordi Alba (5,2 miljoen)?

De tweede eis volgens Sport: Koeman verlangde een meerjarig contract, liefst voor drie seizoenen. De kans dat Koeman zich voor drie jaar gaat verbinden lijkt echter klein. Met het oog op de presidentsverkiezingen in 2021 wil de club Koeman niet langer dan een seizoen binden, met optioneel nog een jaar. Toch vormt dit ook geen obstakel voor de coach, zo lijkt het. Koeman, zondag gespot op het vliegveld van Barcelona, wil deze kans niet laten liggen, omdat hij niet verwacht dat zijn oude liefde voor een derde keer terugkeert met het verzoek om coach te worden in het Camp Nou. Het is de vraag of op dit moment instappen bij Barcelona de juiste is. Velen claim dat Koeman op geen beter moment het roer kan overnemen, aangezien de club in crisis verkeert: voor het eerst sinds 2008 werd er geen enkele prijs gepakt door de grootmacht. Anderen zeggen dat Koeman op het volledig verkeerde moment de stoute schoenen aantrekt, daar de selectie erg veel transformaties zal moeten ondergaan en de top van Barcelona, Bartomeu voorop, door legio fans wordt verzocht zijn biezen te pakken.

Bartomeu Out?

Bartomeu wordt door veel supporters verantwoordelijk gehouden voor de huidige sportieve malaise. De voorzitter heeft bakken met geld uitgegeven, maar vooruitgang is uitgebleven. Ter illustratie: de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Barcelona, Philippe Coutinho (in 2018 voor maximaal 160 miljoen euro overgekomen van Liverpool), had afgelopen vrijdag op huurbasis een indrukwekkende invalbeurt namens Bayern tegen zijn eigenlijke broodheer door twee doelpunten en een assist te produceren. De op een na duurste speler uit de clubgeschiedenis van Barcelona, de blessuregevoelige Ousmane Dembélé (in 2017 voor maximaal 138 miljoen euro overgekomen van Borussia Dortmund), zat negentig minuten op de bank. De op twee na duurste speler uit de clubgeschiedenis van Barcelona, Antoine Griezmann (in 2019 voor maximaal 120 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid), mocht vanaf de rust, bij een 1-4 achterstand, meedoen.

Barcelona heeft voor deze drie spelers honderden miljoenen euro's uitgegeven, maar allen hebben ze geen positieve impact op de prestaties van de topclub gehad. De schuldige van dit dramatische beleid is volgens de aanhang Bartomeu. Waar Barcelona onder de leiding van onder anderen Josep Guardiola de prijzen aaneenreeg, wordt de Champions League al sinds 2016 aan een andere club uitgereikt. Sterker nog, de erbarmelijke prestatie tegen Bayern past in het rijtje van schrikbarende eliminaties tegen respectievelijk AS Roma en Liverpool in de seizoenen 2017/18 en 2018/2019. Tegen de Italianen en Engelsen koesterde Barcelona een zeer goede uitgangspositie, maar zowel in Rome (3-0 verlies) als in Liverpool (4-0) ging het helemaal mis. Bartomeu hoopt de fans te paaien met een rits aan (top)aankopen, waarbij Neymar volgens Sport opeens weer een topdoelwit is.

Lionel Messi weg?

De Catalaanse sportkrant meldt dat Barcelona onderzoekt of Neymar alsnog terug kan keren. Paris Saint-Germain eiste voorheen een enorm transferbedrag voor de Braziliaan, waardoor Barcelona al snel geen heil zag in een deal. Nu, door de sportieve crisis, wordt de aanvaller gezien als 'de enige optie' die de club nieuw leven kan inblazen. Sport meldt dat Barcelona denkt aan een deal waarin Griezmann naar Parijs verkast en men er ook nog vijftig tot zestig miljoen euro bij gaat betalen. Met de komst van Neymar zou Bartomeu niet alleen de fans kunnen bedaren, maar ook Messi. Spaanse media geven aan dat de wereldster erg teleurgesteld is in daden van Barcelona op de transfermarkt de afgelopen jaren. De 33-jarige Argentijn heeft meerdere keren gehamerd op een hereniging met Neymar, maar tot zijn verdriet speelt zijn voormalig collega nog altijd bij PSG.

Messi ziet een vertrek van Bartomeu naar verluidt als een belangrijk deel van de oplossing. De superster zou volgens de gerenommeerde journalist Marcelo Bechler, die in 2017 de onverwachte transfer van Neymar naar Parijs aankondigde, zelfs per direct willen vertrekken door de huidige staat van de club. Marca schetst drie scenario's over de toekomst van Messi, die nu nog tot medio 2021 vastligt. Scenario één: het contract wordt meteen ontbonden. Een onrealistische gedachte, daar Barcelona het boegbeeld absoluut niet kwijt wil. Scenario twee: Messi gaat tot volgend jaar zomer door bij Barcelona en maakt dan een transfer, mogelijk naar het Manchester City van Guardiola of wellicht terug naar Argentinië. Scenario drie: Barcelona brengt Messi op andere gedachten en gaat toch bijtekenen. De afgelopen maanden leek een nieuwe verbintenis aanstaande, maar door de nieuwe dreun in de Champions League is dit allerminst een voldongen feit. Als zelfs de toekomst van icoon Messi onzeker is, is het duidelijk: Barcelona verkeert in een diepe crisis. Aan Koeman nu de taak zijn droomclub weer naar de absolute top te brengen.