‘Dubbelslag bij Barça op komst: Suárez heeft naast Ajax optie in Europese top’

De naam van Luis Suárez wordt de afgelopen dagen concreet in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De Amsterdammers zouden echter niet de enige kaper op de kust zijn voor de Uruguayaanse spits. De Corriere dello Sport claimt dat Juventus Suárez én Antoine Griezmann graag wil overnemen van Barcelona, dat bereid zou zijn om afscheid te nemen van de twee aanvallers.

Ajax maakt momenteel serieus werk van een hernieuwde samenwerking met Suárez, zo verzekerde de Uruguayaanse journalist Enzo Olivera zondag tijdens een uitzending van het sportprogramma Polideportivo. Volgens Oriol Domènech, een vanuit Barcelona opererende Spaanse sportjournalist, klopt de berichtgeving vanuit Uruguay helemaal. Ajax zou zelfs al hebben gesproken met Suárez, die Barcelona op korte termijn lijkt te verlaten. Suárez, die tussen 2007 en 2011 het shirt van Ajax droeg, heeft er nooit geen geheim van gemaakt dat hij graag zou willen terugkeren in Amsterdam.

Eerder werd ook het Qatarese Al-Arabi genoemd als gegadigde, maar de 33-jarige Suárez kan ook nog in de Europese top actief blijven. Juventus moet echter wel eerst Gonzalo Higuaín zien te lozen. De Argentijnse spits heeft in Turijn nog een contract tot medio 2021 en drukt met zijn salaris zwaar op de begroting. De nieuwe trainer Andrea Pirlo zou hem graag willen slijten om financieel ruimte te maken voor versterkingen. Er moet bij Juventus in ieder geval een spits bij komen en eerder werden onder meer Karim Benzema, Arkadiuz Milik, Raúl Jiménez en Alexandre Lacazette genoemd.

Juventus zou echter willen profiteren van de grote schoonmaak die gaat volgen na de 2-8 nederlaag van Barcelona in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Frenkie de Jong, Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en enkele jongelingen als Ansu Fati en Riqui Puig mogen volgens Mundo Deportivo niet vertrekken, maar de rest van de selectie is in principe beschikbaar voor een transfer. Het is dus nog de grote vraag hoe de selectie voor Ronald Koeman er komend seizoen gaat uitzien. Volgens diverse media wordt de bondscoach van Oranje de opvolger van de vertrekkende Quique Setién.