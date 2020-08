‘Verschil van enkele miljoenen kan Ibrahimovic-deal alsnog laten klappen’

AC Milan is druk bezig met voortzetting van de samenwerking met Zlatan Ibrahimovic. De salariseisen van de 38-jarige spits vormen voorlopig echter een struikelblok, zo verzekert La Gazzetta dello Sport maandag. Ibrahimovic zet in op een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro, terwijl de leiding van de Milanese grootmacht niet verder wenst te gaan dan vijf miljoen euro per seizoen, aangevuld met enkele bonussen.

Bij de onderhandelingen wordt Ibrahimovic, die in het San Siro een tweejarig contract kan tekenen, bijgestaan door Mino Raiola. Bovengenoemde Italiaanse sportkrant denkt dat beide partijen uiteindelijk wel tot een bevredigend akkoord zullen komen. Ibrahimovic verscheen maandag in een video op de sociale media waarin het derde shirt voor komend seizoen werd gepresenteerd. Het lijkt er dus op dat de routinier ook in de jaargang 2020/21 aan de nummer zes in de Serie A van afgelopen seizoen verbonden is.

La Gazzetta dello Sport wist onlangs nog te melden dat de aanvaller akkoord was gegaan met een jaarsalaris van 5,9 miljoen euro, maar de verhoudingen lijken inmiddels anders te liggen. AC Milan start volgende week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de clubleiding wil voor die tijd tot een definitief akkoord komen met Ibrahimovic. De boomlange spits liet eerder nog optekenen in de Italiaanse media dat hij weinig trekt heeft in deelname aan de Europa League. Het lijkt er echter op dat de voormalig Ajacied van mening is veranderd.

De nieuwe verbintenis bevat tevens een optie voor nog een extra seizoen, want zou kunnen betekenen dat Ibrahimovic over twee jaar op zijn veertigste nog onder contract staat bij AC Milan. Om de 116-voudig international van Zweden zover te krijgen, heeft de clubleiding van i Rossoneri beloofd om deze zomer te investeren in de selectie. Het aanblijven van Stefano Pioli als trainer kan sowieso de goedkeuring van Ibrahimovic wegdragen.