Keuken Kampioen Divisie lanceert nieuwe esports-competitie: Rocket League

De Keuken Kampioen Divisie lanceert in samenwerking met Gamers First en Predator de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie, featuring Rocket League. De lancering van de esports-competitie komt in navolging op het succesvolle Keuken Kampioen Divisie Esports Fan Tournament van eerder dit jaar.

De Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie (KKDEPFC) wordt gespeeld met de game Rocket League. De competitie vindt over een geheel seizoen plaats en start op 24 september 2020. Net als bij de reguliere voetbalcompetitie, bestaat de esports competitie uit vier periodes, waarbij elke periode één team en club zich mag kronen tot dé periodekampioen. Aan het eind van de competitie is één club de algehele kampioen.

Voorafgaand aan elke periode vindt online een club kwalificatietoernooi plaats. Fans kunnen zich in teams namens één van de zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs aanmelden voor het kwalificatietoernooi. Het toernooi levert uiteindelijk zestien teams op die hun Keuken Kampioen Divisie-club gaan vertegenwoordigen in de desbetreffende periode (elke periode telt zeven of acht speelrondes). Aan het eind van de periode vinden de Periode Finals plaats, waarin de top-6 uit de periode gaat strijden om de felbegeerde periodetitel. Alle wedstrijden worden online vanuit huis gespeeld.

Viermaal per seizoen hebben de fans de mogelijkheid om uit te komen voor hun favoriete Keuken Kampioen Divisie-club via de club kwalificatietoernooien. Dit betekent dat het in theorie mogelijk is dat vier verschillende teams één Keuken Kampioen Divisie-club vertegenwoordigen tijdens de competitie. De verzamelde punten van de teams uit de reguliere speelrondes - over een heel seizoen worden er dertig speelrondes afgewerkt - tellen mee voor de competitiestand en bepalen uiteindelijk welke club zich kroont tot allereerste esports kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

Philip Tiekink, Marketing Manager van de Keuken Kampioen Divisie, kijkt uit naar de nieuwe esports competitie: “Dit wordt echt een competitie van en voor de fans. Viermaal per seizoen krijgen fans de mogelijkheid om voor hún favoriete club uit te komen en zich te presenteren aan de buitenwereld, niet fysiek op het veld, maar virtueel met de game Rocket League. Het is ook mooi dat we het periodesysteem van de voetbalcompetitie kunnen doortrekken naar de esports competitie, zodat we ook binnen esports meerdere ontknopingen per seizoen krijgen.”

De KKDEPFT sluit volgens Joost Roset, CEO van Gamers First, goed aan bij de esports community in Nederland: “Rocket League is het perfecte bindmiddel tussen de fans van de clubs, esports-fans en gamers. Rocket League is spannend, een lust voor het oog en scoren is winnen. In combinatie met onze shoutcasters, analisten en presentator, vanuit de H20 Esports campus, gaan we er een waar multimediaal spektakel van maken."

Acer verbindt zich met haar gaming merk Predator als hoofdsponsor aan de competitie. Sterre Swank, Marketing Manager van Acer, is enthousiast over de samenwerking: “Ons merk Predator staat voor plezier en prestaties en deze twee elementen komen mooi samen in deze competitie. Esports is onderdeel van de sportwereld van nu en wij delen onze passie voor gametechnologie graag met deze steeds groter wordende groep van esports-fans.” De KKDEPFC wordt elke donderdag live uitgezonden door Inside Esports op het YouTubekanaal van de Keuken Kampioen Divisie én het Twitch-kanaal van Inside Esports.

Teams kunnen zich vanaf vandaag (maandag 17 augustus 2020) via www.keukenkampioendivisie.nl/esports inschrijven voor de club kwalificatietoernooien van de 1e periode die plaatsvinden in het weekend van 12 september.

Wat is Rocket League?

Rocket League is een spel dat zich afspeelt in een virtueel voetbalstadion. In tegenstelling tot het voetbal dat we kennen, staan er bij Rocket League auto’s op het veld die tegen elkaar strijden met als doel om zoveel mogelijk doelpunten te scoren. De twee teams die tegen elkaar spelen worden elk vertegenwoordigd door drie auto’s (met optionele wissels). Rocket League is een multiplatform spel. Dat betekent dat het spel te spelen is voor gebruikers van de PC, Xbox One, Playstation 4 én Nintendo Switch.

Praktische informatie op een rijtje:

Eerste uitzending: Donderdag 24 september vanaf 18.00 uur

Teams: 3 spelers plus minimaal 1 wissel

Locatie: Alle wedstrijden worden online vanuit huis gespeeld

Inschrijven via: www.keukenkampioendivisie.nl/esports (inschrijven kan tot en met maandag 31 augustus)

Uitzendingen via:

YouTube: www.youtube.com/keukenkampioendivisie

Twitch: www.twitch.tv/insideesportstv