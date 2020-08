ESPN: Ronald Koeman wordt nieuwe trainer van Barcelona

Ronald Koeman is de nieuwe hoofdtrainer van Barcelona, zo verzekert de Spaanse variant van ESPN maandagmiddag. De goed ingevoerde transferexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio weten eveneens zeker dat de Nederlander definitief wordt aangesteld bij de Spaanse topclub. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal neemt het stokje over van Quique Setién, die naar verwachting zeer snel zal worden ontslagen door voorzitter Josep Maria Bartomeu. Er werd al eerder in de Spaanse media gemeld dat Koeman in het Camp Nou een tweejarig contract kan tekenen.

Bartomeu zou volgens ESPN intern bij Barcelona al hebben aangegeven dat Setién de laan wordt uitgestuurd door het bestuur. De beslissing om de Spaanse oefenmeester te vervangen komt enkele dagen na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Setién was pas sinds januari de eindverantwoordelijke op technisch gebied van Barcelona. Hij volgde destijds de ontslagen Ernesto Valverde op.

Koeman werd in januari eveneens gepolst voor de trainersfunctie bij Barcelona. De Oranje-bondscoach vond het toentertijd echter niet verstandig om in te stappen bij de Catalaanse grootmacht. Ruim een halfjaar later liggen de verhoudingen heel anders. Koeman, zondag al gespot op het vliegveld van Barcelona, wil deze kans niet laten liggen, omdat hij niet verwacht dat zijn oude liefde voor een derde keer terugkeert met de vraag of hij trainer wil worden. Verschillende media in Spanje melden dat de officiële presentatie dinsdag zal plaatsvinden.

Volgens berichtgeving van Mundo Deportivo heeft Bartomeu bij Koeman het beste gevoel. Hierdoor vallen concurrenten Xavi (Al-Sadd) en Mauricio Pochettino (clubloos) af. Koeman zou in het bijzijn van zaakwaarnemer Rob Jansen reeds enkele keren gesproken hebben met de Barcelona-leiding. Een tweejarig contract is de bedoeling, al zal na het eerste seizoen een evaluatie plaatsvinden. Koeman lijkt dus gebruik te maken van de speciale clausule in zijn contract bij de KNVB, wat hem de mogelijkheid geeft om tussentijds richting Barcelona te vertrekken. Oranje gaat derhalve met een andere bondscoach naar het EK van 2021.