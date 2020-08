‘Arthur met slok op betrokken bij ongeluk met Ferrari in nachtelijk uren’

Arthur Melo heeft zijn positie bij Barcelona er niet beter op gemaakt. Volgens het Catalaanse dagblad Diari de Girona was de Braziliaanse middenvelder in de nacht van zondag op maandag betrokken bij een klein auto-ongeluk in Palafrugell, een gemeente in de Spaanse provincie Gerona in de regio Catalonië. Tot overmaat van ramp leverde Arthur vervolgens een positieve blaastest af.

Volgens bovengenoemde regionale krant vond het ongeluk met Arthur, die in een Ferrari reed, maandagochtend rond 04.00 uur plaats. Tijdens de blaastest werd 0,55 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht geconstateerd, terwijl de grens in Spanje op 0,50 mg ligt. Het is nog niet duidelijk welke straf Arthur ontvangt voor deze overtreding. Ook eventuele maatregelen van het Barcelona-bestuur zijn nog niet wereldkundig gemaakt.

Diari de Girona weet voorts te melden dat Arthur met zijn dure Ferrari onbedoeld de stoep raakte en vervolgens een lantaarnpaal ramde in de vroege uren. Er vielen geen gewonden bij het incident en de Ferrari van Arthur was ook niet ernstig beschadigd. Er wordt niet gemeld dat de Barcelona-middenvelder is gearresteerd door de lokale politie.

Arthur heeft zijn laatste wedstrijd voor Barcelona gespeeld. Hij gaat binnenkort verder bij Juventus, dat Miralem Pjanic de omgekeerde weg ziet bewandelen. De Zuid-Amerikaan heeft de clubleiding zelfs al verzocht om zijn doorlopende contract te verscheuren, al wenst Barcelona daar niet aan mee te werken. De middenvelder weigert om nog langer te trainen met het elftal van Quique Setién, nu de overgang naar Juventus aanstaande is. Het zorgt voor de nodige frictie tussen beide partijen. Zo was Arthur onlangs niet welkom in het Camp Nou bij het Champions League-duel met Napoli.