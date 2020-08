‘Pirlo heeft in telefoongesprek zeer duidelijke boodschap voor Ronaldo’

In de Italiaanse media verschenen vorige week berichten dat Juventus af wil van het riante salaris van Cristiano Ronaldo, zodat er meer ruimte komt in het budget voor aankopen. De Portugees zou zelfs al zijn aangeboden bij Barcelona. Andrea Pirlo lijkt daar echter geen boodschap aan te hebben. De onlangs aangestelde hoofdcoach doet er alles aan om de inmiddels 35-jarige Ronaldo, wiens verbintenis nog twee seizoenen doorloopt, voor La Vecchia Signora te behouden.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Pirlo onlangs telefonisch contact gehad met Ronaldo, die van zijn nieuwe trainer gelijk kreeg te horen dat een tussentijds vertrek uit Turijn onbespreekbaar is. De routinier uit Portugal is in de optiek van de opvolger van Maurizio Sarri nog steeds een ‘essentieel onderdeel’ van de toekomstplannen van de technische leiding van Juventus. Er wordt alles aan gedaan om Ronaldo een geschikte aanvalspartner voor komend seizoen te bezorgen, zo klinkt het.

‘Ronaldo vraagt om oud-ploeggenoot met afkoopclausule van een miljard’

Er wordt op transfergebied actief meegedacht door Cristiano Ronaldo. Lees artikel

Gonzalo Higuaín lijkt te vertrekken, waardoor de zoektocht naar een geschikte opvolger is gestart. Alfredo Pedullá van La Gazzetta dello Sport meldde zondag dat Ronaldo bij het bestuur heeft aangedrongen op de komst van Karim Benzema. Het tweetal speelde tussen 2009 en 2018 al samen bij Real Madrid. De Fransman zette recent zijn handtekening onder een tot medio 2022 lopend contract, dat een afkoopclausule van een miljard euro bevat. Benzema heeft een uitermate sterk seizoen achter de rug en was in de voorbije jaargang goed voor 27 doelpunten en 11 assists in 48 officiële wedstrijden. Daarnaast zijn de namen van Donyell Malen (PSV), Arkadiusz Milik (Napoli), Edin Dzeko (AS Roma), Alexandre Lacazette (Arsenal), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) en Álvaro Morata (Atlético Madrid) in verband gebracht met Juventus.

Pirlo is tevens bezig met de invulling van zijn technische staf. De goed ingevoerde Italiaanse sportjournalist Gianluca Di Marzio komt met de onthulling dat Igor Tudor op weg is naar Juventus. De oud-verdediger is afkomstig van Hajduk Split, waar zijn doorlopende contract zal worden ontbonden. Tudor was in de eerste helft van het seizoen 2019/20 als coach verbonden aan Udinese. Hij kwam in het verleden als speler ruim zes seizoenen uit voor Juventus.